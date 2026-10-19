Când treci prin cartierul de afaceri ai timp să mănânci tot meniul zilei cât stai blocat în trafic. Ce-i drept, aproape jumătate dintre şoferi recunosc: mănâncă la volan. Sunt mai mulţi decât cei care vorbesc la telefon fără hands-free. Amândouă obiceiurile sunt periculoase, însă, şi pentru amândouă poliţiştii dau amenzi.

În traficul din Bucureşti, în care şoferii pierd 12 zile pe an, pentru mulţi maşina a devenit sală de mese. Unii se mulţumesc cu o pungă de pufuleţi, alţii desfac meniul complet: burgeri, cartofi şi băuturi răcoritoare. Cu o singură mână liberă pentru volan, schimbător de viteze şi semnalizator, toţi recunosc. "Îţi atrage atenţia în altă parte, nu mai eşti atent la trafic, îţi mai pică în poală. Cum se poate întâmpla. Te apleci, cineva poate să frâneze, poate eşti in dreptul unei şcoli şi atunci poţi deveni un pericol", spune un şofer.

46% dintre şoferii români obişnuiesc să mânânce când conduc

Am invitat câţiva şoferi să mănânce la volan într-un mediu controlat. Pe traseu trebuie să păstreze direcţia, să urmărească indicatoarele şi să reacţioneze la apariţia unui obstacol. În timp ce mânâncă merdenele sau covrigi. "În mod sigur, pierzi din atenţia acordată în mod normal doar condusului şi apare neprevăzutul, nu eşti vigilent şi nu se ştie ce urmează", spune un şofer. Un studiu despre comportamentul periculos la volan arată că 46% dintre şoferii români obişnuiesc să mânânce când conduc. 31% vorbesc la telefon fără hands-free. Ambele obiceiuri distrag atenţia şoferului. Un experiment cu maşina printre jaloane arată cât de mult contează să fii atent doar la trafic şi la nimic altceva.

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Mutată în trafic, experienţa poate avea consecinţe devastatoare. "Una este să mânânci un stix sau un biscuite, şi una este să mânânci o şaorma cu de toate, să îţi cadă tot în poală, prin scaun, sunt atent, stai ca mi-a cazut şamd. Sunt situaţii când ne punem pe noi în pericol, cât şi pe ceilalţi participanţi la trafic, clar", a declarat Sorin Ene, specialist conducere defensivă. Iar aceste situaţii sunt sancţionate de poliţişti. "Dacă această această activitate le distrage în mod periculos atenţia de la trafic. Sancţiunea este cuprinsă între 4 sau 5 puncte de amendă. Un punct amendă reprezintă 216,25 lei", a declarat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Telefonul poate fi pus în suport, dar pentru mâncare nu există hands-free. Singura variantă sigură este să tragem pe dreapta. Câteva minute economisite mâncând în mers pot costa, în trafic, mult mai mult.