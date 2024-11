Ce măsuri ar lua Nicuşor Dan dacă ar fi preşedinte

"Nu cred că sunt lucruri de făcut de pe o zi pe alta, eu cred că preşedintele trebuie să aibă opinia specialiştilor, noi nu avem în momentul de faţă pe multe domenii. De la colectarea TVA-ului, până la educaţie, nu avem un document de 20 de pagini care să ne spună cum face Finlanda, Grecia, astea sunt opţiunile pe care România le are. Preşedintele României, care are această distanţă faţă de actul de execuţie trebuie să înceapă cu lucrul acesta, să cheme specialişti şi străini şi români, mari firme de consultanţă, care într-un termen de jumătate de an, un an să îi spună, uite, eu cred că lucrurile pe domeniul ăsta trebuie să meargă în direcţia asta", a explicat Nicuşor Dan în ediţia specială cu Alessandra Stoicescu.

