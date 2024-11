Un român, ospătar în Franța, și-a postat fluturașul de salariu pe TikTok : "Cine ne dă, oameni buni, salariul ăsta în România?"

Un român a devenit viral pe TikTok după ce și-a postat fluturașul de salariu și le-a arătat oamenilor venitul lunar pe care-l are lunar, ca ospătar într-un restaurant din Franța.

George a postat pe Tiktok un filmuleț în care le-a arătat oamenilor fluturașul lui de salariu. Spune că lucrează 179 de ore pe lună într-un restaurant din Franța, făcând diferența între salariul pe care l-ar fi primit în România.

"Vreau să vă arăt fluturașul meu de pe luna august și cel de pe luna septembrie. Se poate vedea numele meu, George Valeriu Ilisei pe ambele. Vreau să mai spun înainte să vă arăt cât câștig, că bacșișul pentru luna august a fost de 500 de euro, iar pentru luna septembrie a fost de 350 de euro, o lună puțin mai slabă. Am făcut și ore suplimentare într-adevăr, mai exact 10 ore suplimentare în luna lui august și 9 ore suplimentare pentru luna septembrie. Haideți să vedem și salariul. Așadar pentru luna august avem 2508,07 de euro net, iar în luna septembrie am încasat 2693,62 de euro. Dacă adun și bacșișul am sărit de 3000 de euro. Cine ne dă oameni buni salariul acesta în România?", a spus George în video-ul postat pe TikTok.

Ce salariu are românul

Mai mulți dintre comentatori au fost curioși să afle cu câți bani rămâne în protofel, după ce achită plățile lunare. George a publicat și o listă detaliată cu cheltuielile sale lunare. Aceasta include costurile pentru chirie, utilități și alte necesități, care ajung la un total de 1073 de euro.

Pe lângă salariul său de aproximativ 2500-2700 de euro și soția sa câștigă un salariu de 1900 de euro. Bărbatul spune se descurcă destul de bine, deși au și cheltuieli considerabile. Printre acestea se numără: chiria ( 570 de euro), garaj, gunoi și curățenia pe scară (50 de euro), curentul (71 de euro), apă (42 de euro), asigurare mașină (25 de euro), asigurare casă (15 euro), motorină (150 de euro), două abonamente de telefon și internet (100 de euro), cantină grădiniță (50 de euro). Total: 1073 de euro

Comentariile din partea altor români care lucrează în străinătate au fost împărțite. Unii au subliniat dificultățile cu care se confruntă în România, unde salariile sunt mai mici și prețurile mai mari.

