În Mureş, doamnele şi domnişoarele care şi-au dorit ca de ziua lor să petreacă altfel. au ales să îşi bucure sufletul la Centrul Hipic din Târgu Mureş.

"Vor fi numere de dresaj, numere de sărituri peste obstacole. Vor fi prezentaţi marii campioni ai României, căluţii noştri", a declarat Mădălina Henteş, organizator.

Şi au ales să petreacă această zi specială, în preajma celor mai iubiţi de pe pământ - copiii lor.

"Fetiţa iubeşte foarte mult animalele şi atunci noi o încurajăm şi susţinem asta. Mai puţin timp petrecut pe telefon, deci printre animale e bine". "Să văd cum călăresc copiii, că şi eu vreau să călăresc". "Am venit să o vedem pe fetiţa noastră la show. Am venit să o admirăm". "Am venit pentru spectacol. E fetiţa noastră care călăreşte şi e pasionată de călărie", spun spectatorii.

Iar pentru a le face să se simtă speciale, organizatorii au prezentat cei mai frumoşi 15 armăsari din centru.

"Fiind dublu campion balcanic şi mondial a venit să ne prezinte doi superbi lipiţani negrii proveniţi de la Herghelia Beclean, lipiţani care se află în Patrimoniul UNESCO. Deci este o laudă foarte mare şi o mândrie foarte mare", a mai declarat Mădălina Henteş, organizator.

"Pentru mine echitaţia e mai mult decât un sport. Este legătura dintre cal şi călăreţ, dintre om şi natură. Ştiu că străbunicii mei călăreau împreună pe dealurile Transilvaniei, iar acolo s-au întâlnit. Călăria mă face să mă simt un urmaş al felului lor de-a fi", spune unul dintre călăreți.

La finalul spectacolului, toţi spectatorii au avut ocazia să se plimbe cu trăsura sau să practice echitaţia.

