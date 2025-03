În sudul ţării, zeama de muncenici este un deliciu fără egal, spun muntenii! Mucenicii munteneşti sunt fierţi într-o zeamă cu nucă, mirodenii, scorţişoară şi coajă de portocală. O astfel de porţie costă în jur de 32 de lei.

Bătălia mucenicilor: munteneşti sau moldoveneşti

"Se servesc reci sau calzi, pentru azi am pregătit zeci de porţii şi cu scorţişoară măcinată deasupra. Cu aceştia am crescut eu, de când eram mic!", spune Eugen Grosu, bucătar. "Reţeta proprie de la mamă, de la bunică, Am vândut foarte bine. Munteneşti au venit mai mult, dar tineretul mai mult preferă aceştia moldoveneşti", arată Flori, bucătăreasă.

În Capitală, restaurantele au încercat şi reţete noi de mucenici munteneşti, care au ajuns virale pe TikTok! "Ne-am gândit să-i vindem şi noi clienţilor noştri, dar altfel! Avem trei arome diferite, cremă de vanilie cu nuci pecan coapte, măr şi scorţişoară cu caramel sărat şi fulgi de sare şi ciocolată cu lapte şi alune de pădure. E cumva o controversă, adică am supărat câteva gospodine!", arată Irene Nae, proprietar restaurant.

Oricum ar fi reţeta muntenească, moldovenii n-ar da pe nimic în lume "sfinţişorii" din aluat. Mulţi nici nu ştiu că există şi o altă variantă de mucenici. În Moldova, mucenicii clasici se fac cu un aluat asemănător cu cel de cozonac. Sunt apoi unşi cu miere şi îmbrăcaţi în nucă.

Mucenicii sunt un omagiu adus celor 40 de Sfinţi de la Sevastia, deveniţi martiri, şi pe care îi cinstim în fiecare an, pe 9 martie. "Cununa care s-a arătat deasupra capului acestor mucenici atunci când erau prigoniţi pentru credinţa lor ne aduce aminte de fericirea a 8-a. Sfinţişori care sunt sub forma cifrei de 8 simbolizând cununa", spune Lucian Apopei, preot.

Tot astăzi, creştinii celebrează şi tradiţia celor 40 de pahare. Medicii recomandă însă ca numărul lor să fie mult mai mic, pentru a ne bucura cum se cuvine de această zi.

