Turul Instagrambil al Timişoarei are trei trasee: primul te duce în 15 locuri de neratat pentru fotografii cu arhitectura uimitoare a oraşului. Turul a fost conceput de Alexandra Pîrv şi Roxana Puriş - două creatoare de conţinut pasionate de arhitectură și călătorii, care au peste 300.000 de urmăritori împreună. Ele au gândit trasee speciale pentru pentru cei care vor să posteze fotografii "de revista" din locurile pe care le vizitează.

"Am vrut sa raspundem nevoii actuale de a posta in social media. Am descoperit multe locatii destul de tarziu și am vrut sa le vada si altii sa vada ce frumos e orasul nostru", a declarat Roxana Puriș, creatoare de conținut. "Eu am peste 74 .000 de urmaritori si vorbesc de calatorii, deci mi se potriveste foarte bine turul asta", a declarat Alexandra Pîrv, creatoare de conținut.

Al doilea traseu al turului te poartă în afara drumurilor bătute - 15 opriri în locuri spectaculoase. "O strada aparent banală duce catre cel mai bun unghi, cu privelistea cea mai buna din Timişoara. Mă bucur ca am descoperit-o si abia astept sa imi fac si o poza", a declarat Alexandra Micheten, influencer. Cadrul perfect nu este uşor de găsit, dar Timişoara te inspiră! Al treilea traseu instagramabil prin Timişoara se numeşte Oraşul Zen - 10 evadări în care descoperi calmul şi relaxarea. Malurile Begăi, Piața Unirii și strada Alba Iulia sunt doar câteva dintre locurile preferate de turiști.

"Un tur normal iti arata istoria, povestile si iti spune de cladiri si intamplari, pe cand un astfel de tur te poarta prin locurile in care faci poze frumoase cu tine sau cu orasul. Publicul tinta e publicul tanar si utilizatorii acestei retele sociale", a declarat Ludovic Satmari, ghid turistic. "Tinerii isi cauta inspiratia in poza. Ne-am gandit sa facem acest tur. O premiera in Romania, adica suntem o entitate de utilitate publica care a avut aceasta idee... nu ne-am gandit sa fie unic, doar incercam sa ajutam vizitatorii sa exploreze Timisoara", a declarat Laura Boldovici, Organizația de Management a Destinației.

Iar vizitatori găsesti la tot pasul. Deviza lor - totul trebuie fotografiat! Chiar şi întalnirea cu echipa Observator! Cele trei trasee Timișoara Insta tour pot fi parcurse în trei ore - le găseşti pe site-ul visit-timisoara.com.

