Cel mai iubit musical de pe Brodway, Fantoma de la Operă, vine în premieră în România. Între 10 şi 15 iunie vor fi şase reprezentaţii de excepţie la Romexpo! Am reuşit să ne strecurăm în culisele spectacolului înaintea primei reprezentaţii din Europa, la Anvers, şi am aflat detalii extrem de interesante despre unul dintre cele mai longevive spectacole din toată lumea. Urmăriţi un reportaj în exclusivitate semnat de Ingrid Tîrziu şi Andrei Pistol.

Peste 160 de milioane de spectatori în 195 de oraşe din întreaga lume şi o poveste spusă în 21 de limbi: aceasta este cartea de vizită a celebrului musical semnat Andrew Loyd Webber: Fantoma de la Operă. Fantoma de la Operă se va juca şi în Capitală, între 10 şi 15 iunie, la Romexpo. Peste 100 de oameni se asigură ca show-ul de pe Brodway să fie perfect de fiecare dată. Este un spectacol care vorbeste despre dragoste şi sacrificiu, despre obsesie şi artă. Tânărul actor libanez Nadim Naaman consideră o provocare să joace rolul Fantomei.

Preţul unui bilet la "Fantoma de la Operă" porneşte de la 300 de lei

"Având o asemenea mască complexă pe faţă înseamnă că atunci când te uiţi în oglindă ştii că eşti altcineva. Aceasta e Fantoma, acum sunt gata să intru în show! Similar, la finalul spectacolului, când stau pe scaun şi o dau jos. Acel proces înseamnă ca fantoma a plecat", a declarat Nadim Naaman. "Urmărind personajul principal care e izolat social când noi toţi ca fiinţe umane vrem să fim văzute, auzite. Este dureros şi ne dă posibilitatea să identificăm momentele în care noi, ca individuali, ne-am simţit izolaţi sau trişti şi cred că asta este etern", a declarat Sofia McAvoy, director asistent al spectacolului.

Vezi și

Povestea de dragoste imposibilă dintre Fantomă şi soprana Christine a trecut testul ultimilor 35 de ani şi este de fiecare dată la fel de emoţionantă. Australianca Bridget Costello a cucerit inimile spectatorilor din întreaga lume interpretând acest rol emblematic. "Cred că aceeaşi putere interioară, care să mă facă să trec blând prin lucrurile grele. Sper că asta am similar cu Christine. Luminile, scena, costumele, este o combinaţie între toate acestea care face aşa un spectacol şi cred că trebuie să veniţi să ne vedeţi", a declarat Bridget Costello. Pe interpreta sopranei Carlotta, rivala Christinei, am surprins-o în cabina de machiaj. "Am început să joc acest rol mai mult sau mai puţin din 2012. Fiecare spectacol e diferit. E o provocare, dar noi mereu schimbăm puţin performanţa noastră", a declarat Lara Martins.

Cine iubeşte moda, va fi cu siguranţă fascinat şi de parada costumelor de pe scenă. Fantoma de la Operă în cifre este şi mai spectaculoasă. Asta pentru că vedem la o singură reprezentaţie aproximativ 230 de astfel de costume pe scenă şi mii de astfel de accesorii. Bret este şeful echipei şi coordonează zece oameni, care câte 3-4 ore înainte de fiecare reprezentaţie pregătesc toate aceste costume. Cine vrea să trăiască live experienţa unică a show-ului de pe Brodway îşi poate rezerva un loc online începând de astăzi. Preţul unui bilet la Fantoma de la Operă porneşte de la 300 de lei.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Când cumperi o locuință, prețul este cel mai important criteriu pentru tine? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰