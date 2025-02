O coliziune dramatică a avut loc marți după-amiază pe ruta feroviară dintre Hamburg-Harburg și Buchholz (Niedersachsen). Un tren de mare viteză ICE al companiei Deutsche Bahn s-a izbit violent de un TIR în cartierul Rönneburg, din sudul orașului Hamburg. La bord se aflau 291 de pasageri.

Impact devastator, un mort și zeci de răniți

Deși mecanicul trenului a acționat frâna de urgență, coliziunea a fost inevitabilă. Trenul ICE 613, care se îndrepta spre München, a lovit în plin camionul. Potrivit poliției federale, în urma impactului, 25 de persoane au fost rănite, dintre care mai multe grav, iar un bărbat de 55 de ani din Hamburg și-a pierdut viața pe loc. Se pare că acesta se afla în vagonul 4 în momentul impactului.

Deși echipele de intervenție au încercat să-l resusciteze, rănile interne severe i-au fost fatale.

Celebrul actor şi prezentator german Bernhard Hoëcker se afla în tren

Printre pasageri s-a aflat și actorul și comediantul Bernhard Hoëcker (54 de ani), cunoscut din emisiunile TV "Genial daneben" și "Wer weiß denn sowas?". "Da, se afla în acel tren. Din fericire, este teafăr și nevătămat", a declarat managerul său pentru publicaţia Bild.

Hoëcker este cunoscut pentru faptul că folosește transportul public pentru a călători la evenimentele sale. Cu toate acestea, actorul a refuzat să facă declarații despre accident.

Camionul a blocat calea ferată, șoferul român de TIR a sărit din cabină în ultima clipă

Circumstanțele accidentului sunt încă neclare. Martorii susțin că TIR-ul a încercat să traverseze calea ferată, dar bariera s-a coborât brusc, blocându-l pe șine.

Potrivit publicației Hamburger Abendblatt, partea din spate a camionului încă se afla pe șine când trenul se apropia. Într-un gest disperat, șoferul camionului, un român de 34 de ani, a sărit din cabină pentru a se salva în ultima clipă. El a fost găsit în stare de șoc de către echipele de intervenție.

Se pare că TIR-ul aparținea unei companii feroviare cu sediul în Harburg.

Impactul a fost atât de puternic încât camionul a fost răsturnat, iar componente de cale ferată, aflate în remorcă, au fost împrăștiate pe șine.

Românul riscă închisoare pentru omor din culpă

Șoferul de TIR român a fost reținut de poliție și a petrecut noaptea în arest. Miercuri, acesta urmează să fie prezentat unui judecător pentru confirmarea mandatului de arest preventiv.

Este acuzat de omor din culpă și punerea în pericol a traficului feroviar.

Procurorii au solicitat arestarea sa preventivă de teamă ca românul să nu fugă din ţară, având în vedere că nu are un domiciliu stabil în Germania.

Mărturiile cutremurătoare ale pasagerilor

Printre pasagerii trenului s-a aflat și Martina Hansen (58 de ani), o angajată a unui hotel din Stuttgart. "Am simțit brusc impactul și frânarea bruscă. Am fost aruncată în față. A urmat un zgomot teribil. Atunci am știut că s-a întâmplat ceva grav", a povestit femeia.

Un alt pasager, Martin Lange, ofițer la paza de coastă din Kiel, a descris momentele dramatice:

"Eram în picioare când am simțit impactul. M-am ținut de bare, dar am căzut. Dintr-o dată, bucăți de sticlă au început să zboare prin vagon".

Intervenție de urgență și evacuarea pasagerilor

Pentru evacuarea pasagerilor nevătămați, autoritățile au trimis autobuze speciale, care i-au transportat de la locul accidentului către Hamburg. În timp ce ancheta privind cauzele accidentului continuă, pasagerii și familiile victimelor așteaptă răspunsuri despre cum a fost posibil un astfel de accident tragic pe una dintre cele mai circulate rute feroviare din Germania.

