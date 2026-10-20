Doi morţi şi 18 răniţi, după ce un microbuz s-a izbit violent de o autobasculantă în Buftea

Două persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite, după ce un microbuz s-a izbit violent de o autobasculantă. Accidentul a avut loc pe DN 7, în localitatea Buftea.

La faţa locului, au acționat 13 ambulanţe SMURD, 2 autospeciale pentru victime multiple, 2 autospeciale de stingere, Detasamentul Special de Salvatori.

Potrivit Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, traficul rutier este oprit pe DN 7 București- Gulia, în apropierea orașului Buftea, județul Ilfov. Se estimează reluarea circulației rutiere după ora 11:30.

Din primele informaţii, accidentul s-a produs pentru că şoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanţa corespunzătoare.

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Un număr de 18 victime ale accidentului rutier au fost transportate la șase spitale din București și Ilfov, potrivit informațiilor transmise de ISU București-Ilfov.

Dintre persoanele transportate la spital, două au fost intubate, iar celelalte 16 erau conștiente în momentul transportului.

Victimele au fost preluate de Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Spitalul Județean Ilfov.

Ce spun poliţiştii

La data de 20 octombrie a.c., polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ilfov au fost sesizați, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier grav în localitatea Buftea.

Din primele verificări efectuate de polițiști, s-a stabilit faptul că, în evenimentul rutier, au fost implicate un microbuz și un ansamblu de vehicule, care se deplasau pe DN7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila.

Din cercetările preliminare, a reieșit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanței de siguranță în mers de către conducătorul microbuzului față de ansamblul de vehicule care circula în aceeași direcție de deplasare.

În urma impactului, două persoane au decedat, iar alte trei persoane au suferit leziuni grave, fiind necesară intervenția echipajelor de salvare pentru acordarea asistenței medicale de specialitate.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs evenimentul rutier.

Traficul rutier în zonă a fost restricționat, conducătorii auto fiind sfătuiți să respecte indicațiile polițiștilor aflați la fața locului.