Coincidență stranie la locul accidentului din Buftea, unde două persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite. Chiar în intersecția unde s-a produs impactul fatal, pe un panou publicitar apărea mesajul: "După ce vei muri, unde vei fi?"

Microbuzul de transport persoane venea din Târgoviște. Una dintre ipotezele luate în calcul este că şoferul s-ar fi uitat pe telefon şi nu a observat că s-a apropiat prea mult de vehiculul din faţa sa.

Un total de 26 de persoane au fost implicate în accidentul rutier produs marți pe DN 7, la Buftea, potrivit celor mai recente date transmise la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății. Două persoane au murit, 18 au fost transportate la spital, iar alte șase au refuzat transportul la unitățile medicale.

Dintre persoanele transportate la spital, două au fost intubate, iar celelalte 16 erau conștiente în momentul transportului.

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Victimele au fost preluate de Spitalul Universitar de Urgență București, Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Spitalul Județean Ilfov.

Ce spun polițiștii

"Din primele verificări efectuate de poliţişti, s-a stabilit faptul că în evenimentul rutier au fost implicate un microbuz şi un ansamblu de vehicule, care se deplasau pe DN 7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila. Din cercetările preliminare, a reieşit faptul că evenimentul rutier s-ar fi produs ca urmare a nepăstrării distanţei de siguranţă în mers de către conducătorul microbuzului faţă de ansamblul de vehicule care circula în aceeaşi direcţie de deplasare", informează Brigada Rutieră.