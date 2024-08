Prima lecţie de dimineaţă e demnă de Hogwarts, celebra şcoală de magie din Harry Potter. După o vară plină de actitivăţi, Iris e in prima saptamana la şcoala de vară. "Mergem in excursii nenumarate, in afara Bucurestoului, cu trenul, la castele, la obiective turistice copiii invata din experiente, aceasta generatie nu mai este generatia profesorilor cu creta in mana. Cererea este foarte mare", a declarat Iuliana Radu, manager proiect.

Care e preţul pentru taberele urbane

Programul a continuat la muzeu, iar după prânz, cu o lecţie în parcul Cişmigiu. Pentru toate acestea, părinţii trebuie să plătească cel puţin 550 de lei pe săptămână pentru fiecare copil. Excursiile cu trenul la mare sau la munte costă în plus. Copiii pot lua lecţii de actorie, înot sau tenis, iar dacă vor experienţe în pădure, drumeţii şi lecţii de zoologie, tariful creşte. simţitor, până la 400 de euro pe săptămână. Programul este de la 8 dimineaţa la 6 seara.

Vezi și

"Îi pregăteşte pentru viaţa, este vorba despre flexibilitate, de spontaneitate si sa te adaptezi la situatii noi. Venim cu binoclul, poate punem o înregistrare cu o anumita pasare, si stam la panda", a declarat George Năzăreanu, biolog.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Aţi avut vreodată probleme cu produsele chinezeşti cumpărate de pe Temu sau Shein? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰