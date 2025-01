Cine e femeia care a murit sub roțile unui autobuz, în Lețcani. Ana s-ar fi stins sub ochii soțului și era mama a trei fete: "A văzut tot"

Tragedia din Lețcani a lăsat numai durere în urmă. O femeie de 44 de ani a murit marți dimineața după ce a fost lovită de o mașină și a fost apoi proiectată sub un autobuz. Ana era mama a trei fete și s-ar fi stins sub ochii soțului.

Ana este femeia de 44 de ani care a murit marți dimineața în accidentul de la Lețcani. Femeia a fost lovită de o mașină pe trecerea de pietoni și proiectată apoi sunt roțile unui autobuz. Vecinii spun că soțul femeii era cu ea când s-a produs nenorocirea.

Deși medicii au încercat să o salveze, rănile suferite de femeie au fost mult prea grave. Ana era mama a trei copii.

Ana ar fi murit sub ochii soțului

"E tragic ce s-a întâmplat acolo. Ea era o femeie foarte muncitoare, lucra la fabrica de borș. Are trei fete, cea mică are vreo 7 anișori. Din ce am înțeles, soțul era cu ea, a văzut tot ce s-a întâmplat. Nu știu, o clipă de neatenție, și uitați ce se întâmplă. Oricum, nu este prima dată când mor oameni în zona aia, și de la noi, din comună, au mai fost. Este foarte periculos", a spus o vecină, potrivit informațiilor furnizate de BZI.ro.

"La data de 28 ianuarie a.c., în jurul orei 07:00, polițiștii Serviciului Rutier Iași au fost sesizați cu privire la faptul că, pe DN 28, în localitatea Lețcani, a avut loc un accident rutier, soldat cu victime omenești. Din cercetările efectuate până în prezent, s-a constatat faptul că un bărbat de 44 de ani, în timp ce ar fi condus un autovehicul pe DN 28, ar fi surprins și accidentat o femeie de 44 de ani care, ulterior, ar fi fost proiectată pe sensul opus de deplasare, sub un autobuz. În urma accidentului, femeia a decedat. Șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, iar cercetările sunt continuate", au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Iași.

