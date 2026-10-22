Cine este câştigătorul marelui premiu de la Joker. A jucat 123 de variante

A jucat constant la loto de peste 10 ani şi a câştigat. O femeie de peste 60 de ani din Suceava este marea câştigătoare la Joker.

Fericita norocoasă s-a prezentat, marţi, la sediul central al Loteriei Române ca să îşi ridice premiul de la categoria I, în valoare de 10.004.076,02 lei (peste 1,87 milioane de euro), care a fost obținut la tragerea Joker din 18 octombrie.

„Este cel mai potrivit moment în care premiul ne ajută, cu adevărat, pe mine și pe cei din jurul meu!”, a declarat câștigătoarea.

Cine este câştigătoarea marelui premiu

Câștigătoarea este din județul Suceava, are peste 60 de ani, joacă constant la loto de peste 10 ani, iar de un an joacă doar online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro. O parte dintre numerele care i-au purtat noroc au o semnificație personală și le joacă frecvent. Ne-a mai declarat faptul că, de-a lungul timpului, a mai obținut și alte câștiguri mai mici.

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Biletul norocos jucat pe bilete.loto.ro a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o variantă la Noroc Plus. Prețul biletului a fost de 987,50 de lei. Acesta este al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Joker.

Pe lângă premiul de categoria I, pe biletul norocos s-au mai înregistrat 20 de câștiguri de categoria a V-a, 50 de câștiguri de categoria a VII-a și 35 de câștiguri de categoria a VIII-a. Suma totală câștigată a fost în valoare de 10.013.880,07 lei.

Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea.