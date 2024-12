Dosarul este deschis pentru infracţiuni privind utilizarea unor simboluri fasciste sau legionare.

Faptele sunt ilegale în România şi se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. Rămâne de văzut ce măsuri se vor aplica în cazul celor care au ajuns, în această dimineaţă, la IPJ Ilfov. Au trecut deja 5 ore de când se află în faţa anchetatorilor şi dau explicaţii.

Sunt zece persoane cercetate în acest dosar. Una dintre ele nu a fost găsită în ţară şi, potrivit informaţiilor pe care le au poliţiştii, s-ar afla în Germania. Vorbim despre extremişti, suspectaţi că au folosit salutul nazist la întâlnirea pe care au avut-o în data de 30 noiembrie, la troiţa lui Corneliu Zelea Codreanu din Tâncăbeşti. Peste 100 de persone au participat la acea întâlnire, printre care şi preşedinta partidului S.O.S România, Diana Şoşoacă.

Vezi și

Cine este Șerban Suru, autoproclamat șef al Mișcării Legionare

De altfel, la această întâlnire a participat şi Şerban Şuru, autoproclamat şef al Mişcării Legionare din România, şi el cercetat în acest dosar, pentru că a purtat uniformă cu însemne legionare şi efectuat salutul nazist. "Au venit să facă o percheziţie, să vadă dacă mai am simboluri, ceva pe aici, legionare. Nu am decât cămaşa verde aici şi un portret al Căpitanului. Şi probabil cu ce am făcut la Tâncănbeşti. Dar noi nu încălcăm cu absolut nimic, legea. Da, am participat la parastasul susţinut în memoria lui Corneliu Zelea Codreanu, a nicadorilor şi a decemvirilor şi nu este pentru prima oară. Fac asta din 1993. Să ştiţi că sunt nevinovat! Nu-mi iau nici avocat că tot timpul am fost nevinovat şi tot timpul, din 1991 până în prezent am avut cel puţin o plângere penală pe an şi toate s-au rezolvat cu clasarea sau neînceperea urmăririi penale, iar în ultimii şase ani, câte două sau trei pe an", a declarat Şerban Şuru, azi dimineaţă, după ce a fost ridicat de poliţişti.

"Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a efectuat 9 percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Timiş, Maramureş, Sălaj şi Neamţ, într-o cauză în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de utilizare în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, constând în aceea că, în data de 30.11.2024, în localitatea Tâncăbeşti, judeţul Ilfov a fost organizată o comemorare a 86 de ani de la moartea liderului mişcării legionare, Corneliu Zelea - Codreanu şi a altor 13 membri ai mişcării, la care au participat aproximativ 100 - 150 de persoane. Cu această ocazie persoanele vizate de anchetă, alături şi de alte persoane încă neidentificate, au folosit steaguri cu simboluri ce reprezintă Mişcarea Legionară, au purtat uniforme legionare şi au adoptat simboluri specifice, cum este salutul specific Mişcării Legionare. Ulterior, în spaţiul public, prin intermediul aplicaţiei Tik Tok, au fost distribuite mai multe videoclipuri cu aspecte de la comemorarea de la Tâncăbeşti", a transmis Parchetul General.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Vă păstrați susținerea pentru același candidat la reluarea alegerilor prezidențiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰