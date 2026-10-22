Consiliul General al Primăriei Municipiului va avea pe ordinea de zi, săptămâna viitoare, un proiect prin care Bucureștiul se înfrățește cu orașul Kiev și sper ca în baza acestui acord să putem ajuta și noi capitala Ucrainei poate cu niște generatoare sau cu ce mai este nevoie să treacă prin iarna care vine, a declarat, joi, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, la un eveniment dedicat reconstrucției Ucrainei.

Ciucu a anunţat că Bucureştiul se va înfrăţi cu Kievul: Îi vom ajuta cu niște generatoare să treacă prin iarnă - Facebook/ Ciprian Ciucu

"Ca un susținător deschis și fără ocoliș al Ucrainei, nu puteam să nu fiu astăzi aici alături de dumneavoastră. Apreciez enorm sacrificiul pe care Ucraina îl face astăzi pentru Europa, pentru sine, dar și pentru România. Avem nevoie de o Ucraină care să se reconstruiască și care să reziste. Cu cât va exista Ucraina mai mult, cu atât va exista și România și Uniunea Europeană mai mult. Parcursul pe care Ucraina l-a reînceput știm cu toții că a dus probabil la acest război teribil cu care se confruntă poporul ucrainean astăzi. Îmi aduc aminte când eram în societatea civilă, am fost chiar în 2014, în timpul conflictului din Maidan, și îmi aduc aminte cum era acolo. Am fost în Ucraina, am cunoscut Ucraina, am lucrat în proiecte de europenizare a Ucrainei, finanțate de Comisia Europeană prin programul de cooperare transfrontalieră, am prieteni în Ucraina și voi face tot ce pot, ca primar general, să susțin mai departe efortul de a rezista al Ucrainei", a transmis Ciucu, potrivit Agerpres.

El a anunțat că Bucureștiul se va înfrăți cu Kievul, un proiect în acest sens urmând să fie dezbătut în Consiliul General al Municipiului București.

"L-am cunoscut pe primarul Kliciko chiar anul acesta, știu prin ce trece orașul Kiev, știu prin ce trece domnia sa ca primar și pot să vă anunț acum că avem pe ordinea de zi a Consiliului General de săptămâna viitoare un proiect prin care ne înfrățim cu orașul Kiev. Cred că este un moment în care și Bucureștiul să contribuie și mai mult decât a făcut-o - a făcut-o deja într-o oarecare măsură, când a venit primul val de refugiați, cu toții ne-am mobilizat - eu inclusiv când eram primar de sector - ne-am mobilizat să putem primi cât mai bine refugiații din Ucraina. Sper ca în baza noului acord de înfrățire pe care să-l avem cu Kievul să putem ajuta și noi Kievul, poate cu niște generatoare sau cu ce mai este nevoie să treacă prin iarna care vine și prin iernile care vor veni, pentru că kievenii rezistă cu greu asaltului zilnic și războiului care s-a abătut asupra Ucrainei", a susținut primarul Bucureștiului.

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Ciprian Ciucu a subliniat că momentul în care Ucraina va învinge este foarte important întrucât cu toții va trebui să ajutăm la reconstrucția sa.

"Abia aștept ziua în care Ucraina va învinge - și acela va fi un moment foarte, foarte important, pentru că vorbim încă de acum de reconstrucția Ucrainei, dar atunci trebuie să fim cu toții pregătiți să ajutăm atât cât de mult putem și noi, ca țară, și noi, ca oraș, și noi, ca Uniune Europeană, și, împreună cu Statele Unite ale Americii, să contribuim la reconstrucția Ucrainei, pentru că este efectiv o țară și un popor care merită toată admirația noastră și tot sprijinul pe care i-l putem da", a adăugat acesta.