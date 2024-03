Vezi și

Clădirea din centrul Capitalei a fost cuprinsă dintrodată de flăcări de la parter şi până la mansardă. Fumul gros s-a văzut de la kilometri distanţă. De teamă că incendiul s-ar putea extinde şi la vilele de lux din zonă oamenii au sunat disperaţi după ajutor.

Martor: Avem aici o afacere vizavi am văzut fum, am ieşit. Parterul ardea şi încet, încet, am văzut că s-a extins şi la etajul 1, unde s-au înteţit flăcările foarte tare.

Zeci de pompieri s au luptat cu flăcările aproape cinci ore

Martor: La etajele superioare ieşeau flăcări pe geam.

Ana Covaşniuc, ISU Bucureşti-Ilfov: Incendiul se manifestă pe o suprafaţă de 700 de mp. Cauza probabilă se va stabilii după încheierea intervenţiei.

Clădirea e în zona protejată a Capitalei si a fost construită în urma cu mai bine de un secol. A fost naționalizată și acum în proprietatea Primăriei Capitalei. În ultimii ani a fost lăsată în paragină. Localnicii spun că aici îşi mai găseau adăpost oamenii străzii. DIn fericire cand a izbucnit focul nimeni nu se afla in clădire.

Emil Ivănescu, preşedinte Ordinul Arhitecţilor: În momentul când ai o clădire din asta veche trebuie neapărat reschimbate instalaţiile, ţevile, instalaţiile electrice pentru că oricând pot apărea probleme. A pune în siguranţă, mai ales o clădire într-o zonă de patrimoniu înseamnă să o aduci la starea iniţială, nu să faci altceva.

În 2018, Compania Municipală Dezvoltare Durabilă, a vrut sa o reabiliteze și să o transforme în sediu. Atunci terenul şi clădirea au fost evaluate la aproape 2 milioane şi jumătate de lei. Cererea a fost respinsă în Consiliul General.

"Anul trecut, și DGASPC sector 2 și-a încercat norocul. Avea în plan să transforme imobilul (indici, cumva) în centru social. Dosarul cu șină a fost piedică, spune instituția. Le-au fost cerute prea multe avize așa ca au abandonat procesul", transmite Cristina Filip, reporter Observator.

Cauza incendiului nu a fost încă stablită

Specialistii nu cred că focul a fost pus intentionat pentru a distruge cladirea si a face loc altui imobil asa cum se intampla de mutle ori.

Emil Ivănescu, preşedinte Ordinul Arhitecţilor: E o practică comună, din păcate, când casa aparţine unui client, unei entităţi când e o casă valoroasă, în zonă de patrimoniu, este o casă protejată, atunci este degradată în mod voit în diferite scopuri, în general să vândă cât mai repede. Contează foarte mult cine are această casă. Dacă primăria are această casă, atunci nu cred că asta e este explicaţia.

Primăria Capitalei nu a comentat pana acum incidentul.

