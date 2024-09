Porțiunea de aproape 100 de metri din A0, care traversează râul Sabar a fost închisă parțial circulației publice pentru asfaltare.

Muncitorii au terminat de frezat stratul de uzură și urmează să toarne un nou strat de asfalt. Până la finalizarea lucrărilor, șoferii sunt cei afectați. circulația este restricționată pe cele 2 benzi și se desfășoară pe banda de urgență.

Deşi lotul de 13 kilometri dintre Jilava şi Popeşti Leordeni a fost inaugurat la mijlocul lunii aprilie, denivelările pe pod nu au întârziat să apară. Autorităţile dau vina pe temperaturile ridicate din această vară.

"Pe zona de poduri oricum astfaltul este mai subţire, deci automat este mai mult supus deteriorii. Acum cateva luni am inchis valea oltului, atunci cand a fost canicula in acele coduri de canicula nu intotdeauna am fost atat de rigurosi in a da restrictii de trafic pentru tonaje mari, fiind valea oltului inchisa trebuie sa asiguram niste trasee", Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

Specialiștii spun ca astfel de lucrări ar trebui să aibă loc periodic dar nu atât de aproape de la inaugurare.

Autostrada este în garanţie 5 ani, aşadar reparaţiile sunt plătite de costructorul turc. Anul acesta, oficialii promit că vor circula pe alţi 11 kilometri din tronsonul de Nord al A0, între DN2 şi A3. Ar putea fi finalizaţi chiar şi ultimii 18 kilometri din A0 Sud, deşi constructorul este în întârziere cu lucrările de aproape 1 an.

Autostrada de Centură a Capitalei va fi gata în totalitate în 2027. La doar un an de când a fost inaugurat cu fast de politicieni şi podul de la Brăila a intrat în reparaţii în iulie din cauza denivelărilor. Lucrările au fost finalizate la finalul lunii august.

