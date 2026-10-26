O premieră culturală a adus la Iaşi o adevărată comoară a Italiei. Polipticul lui Giotto, o lucrare veche de aproape şapte secole, a părăsit pentru prima dată Italia şi poate fi admirată în România, la Palatul Culturii. Pictura este păzită cu senzori de mişcare, iar valoarea sa stă, pe lângă vechime, în geniul artistului, cât şi în materialele preţioase folosite, inclusiv foiţa de aur şi pigmenţi rari.

"Lucrarea se numeşte „Polipticul de la Bologna“, că e realizată din mai multe panouri. Tot fondul de aur este ştanţat, era o ştampilă, să spunem aşa". Este cea mai valoroasă lucrare adusă vreodată în România şi expusă în premieră la Iaşi. Fondul auriu, culorile şi detaliile minuțioase transformă pictura semnată de Giotto, părintele Renașterii, într-o mărturie a măiestriei artistice de acum șapte secole. Opera, adusă în premieră la Iaşi, o înfăţişează pe Fecioara Maria cu pruncul, înconjurată de sfinţi şi arhangheli, şi are o valoare greu de estimat. Se zvoneşte chiar că ar fi asigurată cu milioane de euro.

Lucrarea este supranumită „Comoara Italiei” și nu doar datorită valorii sale artistice. Ar fi estimată la peste 100 de milioane de euro, motiv pentru care măsurile de securitate sunt speciale. E supravegheată video 24 de ore din 24, păzită constant, iar cadrul în care e așezată a fost creat special pentru această expoziție și funcționează ca un seif.

"Avem aici o casetă realizată după un plan foarte bine stabilit de partea italiană, cu o sticlă foarte bine realizată în Austria, securizată cu tot ce trebuie: senzori, camere. Tot ce înseamnă temperatură și umiditate. E o presiune atât pe Palatul Culturii, cât și pe Galeria Națională din Bologna, până când văd că această lucrare se întoarce acasă. Au în acest moment mai puține ore dormite", spune Alexandru Chituță, Manager palatul culturii Iași.

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Pictorul care i-a inspirat pe Da Vinci și Michelangelo a folosit cele mai scumpe resurse ale vremii: de la aur, la pigmenţi minerali rari.

Este pentru prima data când opera de patrimoniu părăseşte Italia, aşa că transportul unei piese atât de fragile a fost o adevărată provocare.

"În etapa pregătitoare împrumutului, panourile individuale au fost demontate în conformitate cu indicaţiile vizibile pe lateralele fiecărui panou. În ciuda distanţei de câteva secole, urmăm încă indicaţiile maestrului Giotto pentru mutarea şi transportul operei sale", spune Elisabetta Polidori, restaurator Pinacoteca Naţională din Bologna.

Capodopera, de o valoare inestimabilă, mai poate fi admirată încă o săptămână la Iași.