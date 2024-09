Aşa arăta unul din puctele nevralgice ale capitali în urmă cu o săptămână, cand elevii inca erau in vacanţă. Soselele erau aproape pustii iar din nordul Capitalei până în centru se ajungea in doar câteva minute. Este putin trecut de ora 8 dimineata iar pe soseaua Stefan cel Mare din Bucuresti traficul este lejer in acest moment. La semaforul din spatele meu, la culoarea rosie, ajung sa se aduce patru, cel mult cinci masini. Astăzi... Coloana de masini se intinde pe o distanţă de aproximatv trei km iar nervii sunt intinsi la maximum. Potrivit aplicatiilor de trafic, viteza cu care circulă soferii in acest moment este de 6 km pe oră insă in realitate, mai mult se sta decat se merge.

Studenţii se pregătesc să înceapă cursurile, peste 3 săptămâni încă un val de maşini se va adăuga traficului

Tot ce au putut face soferii a fost să se inarmeze cu multă răbdare. "40 de minute pana acum, 2 kilometri. Plecam foarte devreme ca sa putem sa ajungem la timp la serviciu", spune un şofer. "În fiecare an se intampla la fel, sperăm ca autoritătile să rezolve problema traficului in Bucuresti", spune un alt şofer. Potrivit studiilor şase din 10 copii sunt dusi la socala cu maşina. Aşa se face că în jurul şcolilor se creaza hoas la primle ore iar efectle se propaga in tot oraşul. Dimineată, camerele de supravheghere din centrele de control au inregistrat ambuteiaje in majoritatea intersectiilor din Capitală.

In cealata parte a ţarii, la Tmisoara, soferii trec prin acelasi calvar. A contribuit din plin si ploaia torențială. Si aici aplicatiile de trafic aratau blocaje peste tot. Pana la urmatoarea vacanta statul in trafic devine sport national. Iar lucrurile devin in curand si mai serioase. Studentii se pregatesc sa inceapa cursurile. Mai precis, peste trei săptămâni inca un val de masini se va adauga traficului.

