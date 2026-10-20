Un copil de 14 ani din Vrancea a fost căutat în disperare de familie. Niţă Florin, aflat în plasament în comuna Vrâncioaia, a plecat de acasă seara trecută şi nu s-a mai întors. După ore de căutări, băiatul a fost găsit.

În căutarea lui au fost mobilizate mai multe echipe de intervenție, polițiști, jandarmi, pompieri, salvamontiști și voluntari, care au depus eforturi pentru a-l găsi. Dincolo de uniformă, de proceduri și de orele petrecute în teren, misiunea a avut un singur scop: găsirea unui copil și întoarcerea lui în siguranță.

Finalul fericit este o veste care aduce liniște după clipe de neliniște și demonstrează cât de importante sunt solidaritatea, implicarea și fiecare efort depus atunci când un copil este de negăsit.

Mulțumim tuturor celor care au participat la căutări și celor care au distribuit informațiile, au fost atenți și au sprijinit demersurile de găsire a minorului.

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Pentru că, dincolo de orice misiune, cel mai important rezultat este ca un copil să fie găsit și să poată ajunge din nou în siguranță.

Ce spuneau poliţiştii

La data de 19 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați cu privire la faptul că minorul NIȚĂ FLORIN, în vârstă de 14 ani, aflat în plasament în comuna Vrâncioaia, a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit.

Persoanele care pot furniza informații utile în vederea depistării minorului sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112.