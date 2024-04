Criminalul periculos care a evadat marţi în Bucureşti a fost prins în Oradea. Deţinutul era dat în urmărire naţională şi consemn la frontieră

Criminalul care a evadat ieri de sub nasul poliţiştilor, în timp ce îl escortau la o clinică din centrul Bucureştiului, a fost prins în urmă cu scurt timp în Oradea. Mai bine de 12 ore a umblat liber pe străzi, în timp ce poliţiştii au organizat mai multe filtre pentru a-l prinde. În tot acest timp a fost dat în urmărire naţională şi consemn la frontieră.

Individul de 33 de ani a fost prins în urma sesizării unui cetăţean care a văzut semnalmentele acestuia în mass-media.

Criminalul fugar a fost prins în această dimineaţă, la Oradea

Bărbatul a fost prin la Oradea în jurul orei 5 dimineaţa. În acest moment, fugarul se află în custodia poliţiştilor din Bihor şi urmează să fie încarcerat în penitenciarul din Oradea.

"La data 10 aprilie a.c., în jurul orei 04.50, pe strada Ogorului din municipiul Oradea, județul Bihor, polițiștii Biroului de Ordine Publică și cei ai Biroului Rutier Oradea din cadrul Poliției Municipiului Oradea, împreună cu luptătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor au depistat un bărbat de 33 de ani, din județul Satu Mare, urmărit național. Acesta fusese încarcerat în cadrul Penitenciarului București Rahova, iar la data de 9 aprilie a.c., în timp ce se afla sub escortă, la o clinică din București, în vederea unui consult medical, a deschis ușa ambulanței, care se afla staționată în apropierea clinicii și a fugit.

În prezent, bărbatul se află în custodia polițiștilor din Bihor, urmând a fi încarcerat în Penitenciarul Oradea. Menționăm că, la depistarea persoanei urmărite și-a adus aportul un cetățean, care a recunoscut-o după semnalmentele prezentate în mass-media și a apelat S.N.U.A.U. 112, oferind indicii utile, care au fost exploatate cu eficiență de polițiștii din Bihor, bărbatul fiind identificat și prins la scurt timp. Poliția din Bihor îi mulțumește pe această cale cetățeanului, pentru spiritul civic demonstrat", a transmis IPJ Bihor.

Meszaros Zsombor, un individ extrem de periculos, are o condamnare definitivă de 18 ani de închisoare pentru omor. În 2017 şi-a ucis în bătaie amanta şi i-a aruncat cadavrul într-un portbagaj, în faţa sediului de pompieri din Satu Mare.

Ucigaşul a fost 12 ore liber pe străzi

Ieri, criminalul a fost scos ziua în amiaza mare din spitalul penitenciarului Rahova şi adus la această clinică din centrul Bucureştiului. O zonă extrem de aglomerată, înţesată cu camere de supraveghere. Individul era în duba închisorii şi aştepta să prtimească undă verde să între în spital în momentul în care a reuşit să scape de sub ochii agenţilor. Criminalul venise în dubă păzit de un agent femeie şi un şef de escortă bărbat.

A fost prima greşeală a autorităţşilor de care a profitat criminalul

Cosmin Dorobanţu, Sindicatul Administraţiei Penitenciarelor: Deţinutul era clasificat în regim de maximă siguranţă ceea ce impunea o escortă mult mai numeroasă formată din mai mulţi agenţi de poliţie penitenciară. Trebuie un număr proporţional cu regimul de executare dacă acesta prezintă risc pentru penitenciar în funcţie de comportamentul deţinutului, în funcţie de antecedentele penale pe care le-a avut acesta.

Potrivit surselor Observator, agenţii au comis o eroare şi mai gravă: ar fi putut să-i pună cătuşe individului, dar nu i-au pus. În plus, ambii poliţişti au coborât din maşină, iar şoferul care era obligat să îl păzească ar fi rămas la volan. Când şi-au dat seama că au scăpat printre degete un deţinut extrem de periculos, şi-au alertat imediat superiorii. A fost dat în urmărire naţională, iar semnalmentele lui au fost trimise pentru consemn la frontieră. În momentul în care a dispărut era îmbrăcat cu un tricou alb cu desene pe piept, o vestă de culoare închisă, pantaloni de trening şi adidaşi albi cu roşu. Evadatul are ambele braţe pline de tatuaje. Mai multe scrisuri, desene cu flori şi un dragon. Iar pe gât are o cobră şi un înger.

Mesaje de informare publică în stațiile STB și la metrou

În speranța de a fi recunoscut de cineva, autoritățile au afişat mesaje de informare publică, însoțite de fotografia bărbatului în stațiile STB și la metrou. Mai multe echipe de căutare s-au format pentru a-l vâna pe criminalul care se plimbă liber pe străzi. Operaţiunea de cod roşu a continuat până târziu în noapte. Au fost create filtre de poliție la toate ieșirile din Capitală și în județele din jur. Rând pe rând, sute de mașini au fost oprite și verificate. Polițiștii au căutat în orice tip de mașină în care bărbatul s-ar fi putut ascunde. Microbuze, autobuze sau chiar mașini de transport marfă. Oprite in trafic au fost si autobuzele STB pentru a fi verificaţi călătorii. De mai puţin de o săptămână, ucigaşul fusese transferat de la închisoarea din Satu Mare la spitalul penitenciarului rahova din Capitală. Surse Observator spun că era internat pe secţia de chirurgie, după ce ar fi fost diagnosticat cu cancer. Ieri avea programat un consult la clinica de unde a dispărut. În urmă cu şapte ani, Meszaros Zsombor şoca cu fapta sa de o cruzime extremă. Într-o criză de gelozie, cu mânile goale şi-a ucis iubita. O femeie din Germania cu 18 ani mai mare decât el. Timp de cinci zile, nimeni n-a descoperit cadavrul, deşi scena a fost filmată de o cameră de supraveghere. Poliţiştii români au descoperit ororile abia după ce autorităţile din Germania au sesizat dispariţia femeii.

