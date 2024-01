Vezi și

Uniţi de aceiaşi pasiune, Cristian şi Florin nu au stat prea mult pe gânduri atunci când au plecat la pescuit. Duminică seara, cei doi prieteni de 21 şi 29 de ani s-au întâlnit în zona localităţii Ovidiu, iar de acolo au ieşit cu barca în larg. Nu au mai fost văzuţi de atunci.

Cristina Niţă, reporter Observator: Pentru că nu s-au mai întors, după câteva ore, rudele îngrijorate au sunat la 112.

Imediat, locul a fost împânzit de scafandri militari, dar şi de mai multe echipaje de pompieri. Salvatorii au început o misiune contracronometru, iar după mai multe ore de căutări...

Cristina Niţă, reporter Observator: Barca celor doi pescari a fost găsită la şase metri adâncime, în Lacul Siutghiol şi adusă la mal de scafandrii militari.

Marian Ciulei, şeful Centrului de Antrenament al Scafandrilor din Constanţa: Am reuşit să identificăm locaţia bărcii, era scufundată. Am reuşit să o recuperăm de pe fund. Am adus-o la suprafaţă, apoi am dus-o la mal.

Însă, din cauza vântului puternic şi a apei rece ca gheaţa, căutările salvatorilor au fost întrerupte, apoi reluate. ISU Dobrogea a intervenit la faţa locului cu o ambarcaţiune şi trei scafandri.

Familiile celor doi tineri pescari speră la o minune

Chiar dacă cei doi tineri par de negăsit, năvoadele descoperite în apropierea bărcii scufundate au conturat şi prima ipoteză.

Ar putea fi prinşi oamenii în plase?

Marian Ciulei: Posibil, în momentul în care vom scoate şi plasele, dacă sunt prinşi în plase cu siguranţă îi vom găsi.

După două zile de căutări pe website-ul Poliției Române au fost dați dispăruți oficial.

Între timp scafandrii trimiși de ISU Dobrogea au periat fundul apei în zona unde au găsit barca celor doi. Familiile acestora speră acum la o minune.

