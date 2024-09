Cu cât se vinde o casă în satul din România făcut celebru de regele Charles al III-lea. Și el și-a cumpărat o proprietate acolo

Locuința are două corpuri de clădire și un teren cu o suprafață de 1.750 de metri pătrați. Primul corp a fost construit în 2018 și are 49 de metri pătrați. Al doilea este mai spațios, însă este o construcție veche, pentru care s-au realizat însă lucrări de renovare tot în același an. Clădirea dispune de o cameră de 100 de metri pătrați care poate fi recompartimentată în funcție de nevoile noului proprietar, scrie Imobiliare.ro.

Cu cât se vinde proprietatea

Locuința se află în localitatea unde regele Charles al III-lea al Marii Britanii are o casă, pe care o și vizitează în mod frecvent. Casa din Viscri este scoasă la vânzare cu prețul de 195.000 de euro.

“Această proprietate se poate transforma într-o casă de vacanță, în restaurant sau într-o pensiune”, a explicat Silviu Roița, reprezentantul agenției I Casa Real Estate.

Proprietatea dispune de apă, curent și canalizare, acestea fiind toate utilitățile disponibile, în momentul de față, în zonă. Încălzirea se face într-unul dintre corpuri cu o centrală pe lemne.

Satul Viscri face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO și este unul dintre cele mai cunoscute din România, acesta fiind vizitat în fiecare an de un număr mare de turiști străini. Localitatea a ajuns în lumina reflectoarelor după ce actualul rege al Marii Britanii a cumpărat o proprietate aici în anul 1996.

