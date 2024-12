Cu două Biblii, un băiat de 13 ani a fugit din casa în flăcări. E tot ce au salvat cei 3 fraţi din Bihor când a izbucnit incendiul: "Munca de-o viaţă s-a dus în câteva minute"

Incendiul a izbucnit dimineaţa, atunci când 3 dintre cei 6 fraţi dormeau singuri în casă. "Dormeam şi dintr-o dată am auzit în spate pocnituri şi am ieşit şi am văzut focul şi după aceea am ieşit afară. Ce-ai făcut? I-ai scos afară pe frăţiori? Da, i-am strigat să iasă afară şi s-au trezit", povesteşte fiul cel mare.

Treziţi din somn, fiecare alerga să se salveze. Băiatul de 13 ani a făcut un gest emoţionant - din casa cuprinsă de flăcări a luat Biblia şi a fugit. "Eram în pat, dormeam şi atunci a intrat fratele meu şi cu un prieten de aici, din satul vecin, a intrat peste mine şi a zis ieşi afară că s-a aprins casa. Şi atunci am ieşit, am apucat să iau 2 Biblii şi o pătură de pe pat pe care am învelit-o peste mine şi gata. Vom vedea, numai cu ajutorul Domnului ce se va întâmpla", spune unul dintre fraţi.

De la ce a pornit focul

Incendiul violent din localitatea bihoreană Butani a izbucnit de la o afumătoare improvizată şi lăsată nesupravegheată. Focul a distrus acoperişul casei, un adăpost pentru animale, iar o vacă a murit. Pompierii s-au luptat cu flăcările timp de o oră şi jumătate. "Eu una nu eram acasă, am fugit până aproape la un magazin şi, când m-a sunat el, a zis hai că arde casa", spune Loredana Matei, proprietara casei.

"Munca de-o viaţă aproape s-a dus în câteva minute. Nu-i uşor, dar, dacă Dumnezeu aşa a hotărât în planul Său, noi Îi mulţumim şi credem că El ne va şi scoate din impas", spune tatăl copiilor. Acum, în prag de sărbători, copiii şi părinţii lor vor dormi la rude până când vor reuşi să îşi reconstruiască locuinţa.

