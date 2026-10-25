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Video Cum a rămas o mașină de pompieri blocată într-o comună din Iași. Nici tractorul nu i-a putut ajuta

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Editor Monica Verestiuc | Timp citire: 1 minut
Publicat la 25.10.2026, 14:31 | Modificat la 25.10.2026, 14:33

Situaţie dificilă într-o comună din județul Iași. O maşină de pompieri trimisă în noaptea de sâmbătă spre duminică să stingă un incendiu, a rămas împotmolită pe un drum impracticabil.

Autospeciala nu a mai putut înainta din cauza terenului moale şi nici tractorul adus pentru a o scoate nu a fost de ajutor. Între timp, un alt echipaj a fost trimis la incendiu, pe un alt drum, iar flăcările au fost stinse în totalitate. Tot răul a fost spre bine însă.

De dimineaţă, primăria localităţii a adus piatră pentru a consolida drumul şi a permite scoaterea autospecialei împotmolite.

Monica Verestiuc
Monica Verestiuc
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