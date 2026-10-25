Video Cum a rămas o mașină de pompieri blocată într-o comună din Iași. Nici tractorul nu i-a putut ajuta
Situaţie dificilă într-o comună din județul Iași. O maşină de pompieri trimisă în noaptea de sâmbătă spre duminică să stingă un incendiu, a rămas împotmolită pe un drum impracticabil.
Autospeciala nu a mai putut înainta din cauza terenului moale şi nici tractorul adus pentru a o scoate nu a fost de ajutor. Între timp, un alt echipaj a fost trimis la incendiu, pe un alt drum, iar flăcările au fost stinse în totalitate. Tot răul a fost spre bine însă.
De dimineaţă, primăria localităţii a adus piatră pentru a consolida drumul şi a permite scoaterea autospecialei împotmolite.
masina de pompieri pompieri iasi autospeciala pompieri incendiu iasi interventie pompieri masina de pompieri blocata
1 De ce nu ar trebui să lași permanent deschisă ușa mașinii de spălat după ce ai terminat de spălat rufele 2 Locul din România unde timpul stă pe loc când trecem la ora de iarnă. Cum sunt potrivite ceasurile vechi 3 Marea Britanie le cere cetățenilor să îşi facă provizii pentru 72 de ore. De ce se tem autoritățile