Situaţie dificilă într-o comună din județul Iași. O maşină de pompieri trimisă în noaptea de sâmbătă spre duminică să stingă un incendiu, a rămas împotmolită pe un drum impracticabil.

Autospeciala nu a mai putut înainta din cauza terenului moale şi nici tractorul adus pentru a o scoate nu a fost de ajutor. Între timp, un alt echipaj a fost trimis la incendiu, pe un alt drum, iar flăcările au fost stinse în totalitate. Tot răul a fost spre bine însă.

De dimineaţă, primăria localităţii a adus piatră pentru a consolida drumul şi a permite scoaterea autospecialei împotmolite.