Nu s-au luat măsuri concrete după atacul şocant din şcoala din Bistriţa. Într-adevăr, elevul de 13 ani care şi-a înjunghiat profesoara şi un coleg este internat în acest moment la Psihiatrie. Autoritățile au emis câte un ordin de protecție pentru siguranța profesoarei și a șase elevi. Dar sunt aceste măsuri suficiente, când vorbim despre un plan gândit cu luni de zile înainte?

"Acea suferinţă a fost canalizată în jurul unor idei radicale sau în jurul unor anumite tipuri de persoane. Canalele de socializare de diferite tipuri sunt un suport real pentru genul acesta de atac violent", a declarat Gabriela Groza - psiholog expert judiciar.

Avertismentul specialiştilor

"Există în mediul online comunităţi de care ştim nu de ieri, de azi. Oameni tineri cu probleme de sănătate mintală care sunt reorganizaţi şi apoi sunt instrumentalizaţi şi care adeseori ajung să comită fapte penale", a declarat psihiatrul Gabriel Diaconu.

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Radiografia cazului şocant este, bineînţeles, mult mai amplă. Ce aşteptăm, însă, sunt măsuri. Măsuri care să ţină copiii departe de pericol şi altele care să schimbe mentalităţi. Noul premier anunţă că va trata foarte serios violenţa şcolară.

"Securitatea în şcoli, acesta a fost primul subiect pe care l-am abordat după tragedia care s-a întâmplat la Bistriţa. Împreună cu aceşti miniştri, să facem cât mai rapid un plan concret de acţiune", a declarat Luca Niculescu - premierul României.