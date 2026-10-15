Cum arată acum Calea 13 Septembrie din București, după trei luni de lucrări. Anunțul lui Ciprian Ciucu

O zonă intens circulată din București și-a schimbat înfățișarea după trei luni de lucrări. Peste 87.000 de plante și arbuști ornamentali, sute de arbori, trotuare refăcute și bănci noi au apărut pe Calea 13 Septembrie. Primarul general Ciprian Ciucu anunță că proiectul de reamenajare va continua și în alte zone ale Capitalei.

"Transformarea de pe Calea 13 Septembrie în cifre: 61.000 de plante perene si graminee plantate, 26.000 de arbuşti ornamentali şi ️668 de arbori, 15.000 de metri pătraţi de spaţii verzi refăcute, 7.300 mp de trotuare reparate, 1.300 mp de gazon rulou şi sistem de irigaţii refacut/montat, 700 mp de marcaje rutiere refăcute şi 64 de indicatoare înlocuite, 60 de bănci şi 26 de coşuri de gunoi, 10 rampe de acces la trecerile de pietoni", se arată în postarea de pe Facebook a Primăriei Capitalei.

Potrivit sursei citate, în urmă cu trei luni, trotuarele erau sparte, ocupate de maşini parcate, iar spaţiile verzi erau neîngrijite: "Acum, oamenii pot circula în siguranţă pe trotuare refăcute, au rampe de acces la trecerile de pietoni şi bănci pe care se pot odihni. În locul maşinilor parcate neregulamentar au apărut scuaruri cu plante, iar spaţiile verzi au fost reamenajate", arată reprezentanţii Primăriei Generale.

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Primarul general Ciprian Ciucu a fost joi pe teren, unde s-au finalizat o parte dintre lucrări.

"Vorbim despre o zonă foarte importantă, foarte vizitată. Avem un hotel mare aici, unde vin turişti, şi Catedrala Mântuirii Neamului unde vin mulţi oameni. Nu o puteam lăsa aşa. Am refăcut trotuarele, am schimbat mobilierul urban, am amenajat spaţiile verzi şi am pus la punct sistemul de irigaţii", a explicat edilul Capitalei.

Ce zone din București urmează să fie modernizate

Potrivit sursei citate, vor continua lucrările pe tronsonul Marriot - Libertăţii, unde angajaţii Administraţiei Străzilor Bucureşti au început deja reparaţiile trotuarului de pe tronsonul dintre Marriott şi Bd. Libertăţii, pe partea cu blocurile.

"În paralel, amenajăm peisagistic pe Bd. Tudor Vladimirescu. Următoarea zonă în care vom interveni este Şoseaua Panduri. Pe cele două artere vom amenaja câte un kilometru de culoar verde. La final, ne vom bucura de patru kilometri, cu peste 25.000 de metri pătraţi de spaţii verzi", precizează sursa citată.

Edilul mai spune că va continua acest tip de regenerări urbane şi în alte zone ale Capitalei.

"Am promis că vom schimba felul în care arată Bucureştiul şi ne ţinem de cuvânt. Am început cu Naţiunile Unite, care arată acum cu totul altfel, continuăm pe Calea 13 Septembrie şi ne mutăm şi pe alte bulevarde. Vrem să extindem conceptul de oraş parc în toate sectoarele. Sunt multe zone care au nevoie de schimbare, de exemplu Obor şi Colentina. Vom ajunge şi acolo. Bucureştiul se transformă!", încheie primarul general Ciprian Ciucu.