Asemenea scene, petrecute recent în Capitală, s-ar putea rări considerabil de azi înainte. Platforma de reclamaţii poate fi accesată pe site-ul MAI, la secțiunea sesizări abateri rutiere. Pentru inceput, cei care nu au cont in aplicatie, trebuie să isi faca unul. După ce ne conectam, trebuie sa adaugam o sesizare noua şi să completăm acest formular. Introducem datele noastre personale şi informatii despre incident: data, ora, locul si numarul de înmatriculare al vehiculului implicat. Iar in final atasam probele video sau audio. Tot procesul dureaza în jur de 10 minute.

De câte ori poate fi reclamat acelaşi şofer

După ce ieri a avut un incident neplăcut în trafic, Paul s-a gândit că ar fi bine să anunţe autorităţile prin noua metodă. "Veneam dinspre Brasov spre Bucuresti, noroc ca eram singur in masina. M-am trezit cu TIR-ul pe partea stanga si cu acele masini venind spre mine pe sensul meu", a declarat Paul Andrei, şofer. Doar ca după ce a completat formularul online, nu mai este atat de sigur ca cei care au gresit vor fi pedepsiti. Şi asta pentru că platfoma pune la dispozitie doar 10 sectiuni de comportament agresiv: printre ele se numara deplasarea succesivă de pe o bandă pe alta, folosirea repetată a claxonului sau a luminilor, reducerea bruscă a vitezei sau accelerararea motorului.

Vezi și

"Eu am atasat filmuletul meu si l-am incadrat la pastrarea distantei neregulamentare, mi s-a parut ca e cel mai apropiat de ceea ce s-a intamplat doar ca e evident ca nu e vorba de asa ceva", a declarat Paul Andrei, şofer. "Doar abaterile acestea vor fi validate, alte abateri nu vor fi validate si sesizarea va fi clasata", a declarat Bogdan Oproiu, Direcţia Rutieră IGPR. In plus, reclamanţii trebuie sa respecte si alte conditii. "Nu avem voie sa transmitem mai mult de o sesizare pentru un numar de inmatriculare in 24 de ore sau mai mult de trei sesizari pentru acelasi numar de inmatriculare in 15 zile", a declarat Bogdan Oproiu, Direcţia Rutieră IGPR.

Dacă politistii stabilesc faptul ca au fost încălcate regulile de circulație, soferul reclamat va fi sancționat in cel mult 6 luni. Comportamentul agresiv în trafic se pedepsește cu amendă cuprinsă între 660 și 825 de lei și reținerea permisului de conducere pentru 30 de zile.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Mergeţi să votaţi la alegerile parlamentare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰