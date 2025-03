Escrocul i-a abordat pe păgubiţi în momentul în care cuplul a cumpărat terenul de la marginea Capitalei. S-a dat drept patronul unei firme de construcţii. "I-am dat banii pentru apă și canal, i-am dat banii pentru electricitate. Ulterior ne-a făcut o listă de cheltuieli care ar implica ridicarea gardului și ne-a cerut sume repetitive", a povestit păgubita.

Metoda prin care a acţionat escrocul

În schimbul sumei de 11.000 de euro, așa-zisul "meseriaș" ar fi trebuit să construiască un gard de jur împrejurul acestei proprietăți, dar și să racordeze casa la rețeaua electrică. În realitate, niciuna dintre aceste lucrări nu a avut loc.

Vezi și

Ca să nu dea de bănuit, aşa zisul meseriaş a bifat câteva zile de lucrări. Brusc, n-a mai apărut. Motivele invocate erau diverse - vremea ori câte o urgență la o altă lucrare aflată la distanță de zeci de kilometri.

"Am calculat toate sumele pe care le-am investit în cheltuieli plus mână de lucru și am rămas cu o pagubă de aproximativ 8.000 de euro", a adăugat victima.

Când au văzut că nu mai dau de individ, oamenii au început să întrebe în localitate despre el. Aşa au aflat că nu sunt primii naivi care-i cad în plasă. De cel puţin 10 ani s-ar ocupa cu astfel de înşelăciuni, spun oamenii din zonă. După ce încasa banii de la victime, fugea din ţară.

"Firma pe care dumnealui ne-a făcut contractul pentru lucrările de apă canal are cod CAEN de restaurant", a spus femeia. Contactat de reporterii Observator, individul nu recunoaşte acuzaţiile.

Cuplul păgubit a făcut plângere la parchet

"Am discutat cu dânsul, confirmase parțial o dată de întâlnire, iar cu câteva zile înainte, a fost foarte agresiv și nu mi-a mai răspuns. Dacă domnul va dori să rezolve amiabil, când va fi chemat la audieri există șansa să restituie din bani. Dacă nu, vom continua cu plângerea penală", a precizat avocata cuplului.

Astfel de țepe sunt tot mai dese, spun polițiștii. Ca să ne ferim de escrocherii de acest tip, e obligatoriu să verificăm muncitorii pe care îi angajăm. Plus, să cerem facturi pentru banii pe care îi plătim.

Bogdan Dinu Like Bogdan Dinu s-a alăturat echipei Observator în anul 2020. În prezent activează în cadrul redacției Antena1 ca reporter de eveniment și investigații specializat în domeniul afacerilor interne. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că va fi descalificată Diana Şosoacă din cursa pentru alegerile prezidenţiale? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰