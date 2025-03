Cutremur azi în România. Un seism de 3,4 pe scara Richter s-a produs în Buzău

Seismul a avut loc la adâncimea de 129,4 kilometri (km), în apropierea următoarelor oraşe: 54 km nord-vest de Buzău, 57 km est de Braşov, 60 km nord de Ploieşti, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 75 km vest de Focşani şi 87 km nord-est de Târgovişte.

De la începutul lunii martie, în România s-au produs 9 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 şi 3,3. Cel mai important cutremur din 2024, cu o magnitudine de 5,4, a avut loc în judeţul Buzău în data de 16 septembrie.

Amintiri dureroase după cutremurul devastator din '77

Au trecut aproape 48 de ani de la cutremurul care a îngropat România şi a ucis peste 1500 de oameni, iar următorul seism ne găseşte şi mai vulnerabili. Din 1977, clădirile nesigure s-au degradat constant, iar autorităţile nu au ţinut pasul să consolideze. Doar În Capitală sunt peste 2.000 de imobile care se fac una cu pământul în cazul unui cutremur de mare magnitudine.

Pe 4 martie 1977 România întreagă se zgudia, iar oamenii erau martorii unei apocalipse. Unda de şoc s-a simţit până în Rusia. Doar în Bucureşti, 33 de clădiri s-au făcut moloz. Pentru cei care au fost martori la tragedie, imaginea nu poate fi îngropată. Ioana avea 25 de ani atunci şi stătea în centru, în blocul Scala. "Se auzea cum se fracturează fiecare etaj. Am stat sub dărâmături patru ore. Mă resemnasem, aşteptam să mor. Cu ultimele puteri am început să strig şi eu după ajutor", a declarat Ioana Ionescu, supravieţuitor cutremur 1977.

A ajuns la Spitalul Floreasca, unde medicii lucrau ca pe front. "Maşinile militare veneau şi îi puneau pe jos, în faţa spitalului de urgenţă. Se auzeau vaiete peste tot, în fiecare colt. Fiecare făcea ce putea. Coseau plăgi pe hol. Vă rog să mă credeţi, am cusut plăgi pe viu", a declarat Monica Pop, medic. Au trecut 48 de ani, iar scenariul se poate repeta la orice tremurat mai puternic al pământului.

