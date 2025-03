Cele trei femei din Buzău, colege de serviciu la o fabrică locală se întorceau acasă, pe E85, cu maşina companiei.

Într-o fracţiune de secundă, şoferul unui camion înmatriculat în Republica Moldova a pierdut în mod inexplicabil controlul volanului şi a intrat pe sens opus. Autoturismul în care se aflau femeile a fost pur si simplu spulberat şi aruncat o în şanţul de pe marginea drumului. Puţin a lipsit ca tirul să intre şi într-o casă. Localnicii s au obişnuit să fie martori ai tragediilor.

Filmul tragediei de pe Drumul Morţii E85

"Fiind la şosea, am auzit o bubuitură. Iniţial, am crezut că este o explozie de cauciuc. Am ieşit, totuşi, afară să văd despre ce e vorba". "La noi se aud bubuituri mereu, accidente. Am crezut că e o explozie de cauciuc, când am văzut TIR-ul. Dar, s-a văzut un praf mare", spun martorii.

Valetina era pe bancheta din spate a maşinii. Femeia de 56 de ani era contabilă la firma care se ocupă de distribuirea produselor agricole, Muncea din răsputeri să-şi întreţină familia. Acasă, o aştepau două fete de 21 şi 27 de ani. Pentru că fiica cea mare are dizabilităţi, soţul femeii a rămas acasă, ca însoţitor. Salvatorii nu au mai putut face nimic pentru ea

"Din accident au rezultat trei victime, toate din autoturism. Din păcate, una a decedat la faţa locului, iar celelalte două au fost transportate la spitalul judeţean Buzău pentru acordarea de îngrijiri medicale", a declarat Cosmin Cireșaru – Poliția Rutieră Buzău.

Şoferul TIR-ului, în vârstă de 55 de ani, a scăpat nevătămat, dar a fost dus la spital pentru prelevarea probelor biologice. Testele rapide au arătat că nu băuse şi nu consumase droguri.

