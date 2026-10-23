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Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea

Cutremur în România. Un seism de 4,1 în zona seismică Vrancea Seismograf, aparat de înregistrat cutremurele - Profimedia
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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 23.10.2026, 07:22 | Modificat la 23.10.2026, 07:22

Un cutremur de 4.1 a avut loc în zona seismică Vrancea, vineri, la ora 1, informează INFP. Seismul a avut loc la adâncimea de 85.1 km. Este al doilea cutremur cu magnitudinea peste 4 din această săptămână. 

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 42km S de Focsani, 66km S de Buzău, 68km E de Sfântu-Gheorghe, 81km E de Braşov, 95km S de Bacău, 97km S de Bârlad, 99km NE de Ploieşti.

Al doilea cutremur într-o săptămână

Este al doilea cutremur peste 4 din această săptămână. Un cutremur cu magnitudinea 4,8 s-a produs luni în România, în zona seismică Vrancea, conform INFP. A fost cel mai puternic seism înregistrat în 2026, dar și în ultimii doi ani. Seismul a avut loc la ora 11.52, la adâncimea de 124,1 kilometri.

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Potrivit Institutului Pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 54 de kilometri sud de Buzău, 58 km est de Brașov, 60 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 62 km nord de Ploiești, 72 km sud de Focșani, 90 km nord-est de Târgoviște.  

M.P.
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