Asfaltul s-a umflat chiar în intersecţia din zona Primăriei a dat peste cap traficul rutier, iar polițiștii locali au izolat imediat zona și au dirijat traficul. Afectaţi au fost şi pietonii. Mai multe echipe ale operatorului de apă și canalizare au fost mobilizate urgent la faţa locului pentru a identifica si rezolva problema apăruta.

După remedierea avariei echipele primăriei sunt pregătite pentru a reasfalta imediat porţiunea afectată

"E surpat undeva colectorul de canalizare, canalizarea a intrat sub presiune, tot ce vine din zona inalta a intrat sub presiune si impinge asfaltul cu tot cu solul in sus. Nu avea timp să refuleze", a declarat Sergiu Horobeț, director exploatare operator de servicii de apă și canalizare. Viceprimarului susţine că a semnalat această avarie încă de vineri, odată cu apariţia surpării asfaltului. Tot el spune că reprezentanţii operatorului de apă şi canalizare au intervenit cu întârziere.

"Am fost destul de ferm si o sa fiu in continuare, au termen in aceasta seara sa gaseasca avaria, sa intervina. Sa aduca personal de acasa, iar luni, traficul sa revina la normal,in caz contrar, va asigur ca demisia celor care conduc va fi binevenita", a declarat Lucian Harșovschi, viceprimar Suceava. "E un pericol public. Dacă vine o masina de tonaj foarte mare s-ar putea sa pocneasca asfaltul", spune un bărbat. După remedierea avariei echipele primăriei sunt pregătite pentru a reasfalta imediat porţiunea afectată.

