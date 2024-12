Cătălin lucrează de șapte ani în Germania și spune că e decis să pună capăt acestul capitol din viața lui. Tânărul român e hotorât să se întoarcă acasă, iar motivele care au stat a baza acestei decizii importante nu sunt puține.

"După șapte ani de zile în Germania am luat decizia de a mă reîntoarce definitiv în România. De ce am ales lucrul ăsta? Din mai multe motive! Principalul motiv ar fi băiatul meu. Inițial am vrut să-l aduc pe el aici, dar am ajuns la concluzia să plec eu de aici. De ce? Pentru că în Germania nu ai viață. În Germania ești ca un robot, muncă și acasă. M-am săturat să văd în fiecare zi oameni triști, oameni supărați. M-am săturat de tot ce înseamnă plicuri, poștă. Ăștia te pun să plătești și aerul pe care l-ai consumat. Din punctul de vedere al locului de muncă nu pot să mă plâng", a povestit tânărul într-un clip, pe contul său de TikTok.

De ce vrea să se întoarcă în România

Deși spune că banii sunt suficienți în Germania, aceștia nu îl fac fericit și nu pot înlocui dorul față de familia sa din România.

"În Germania poți să câștigi 10.000 de euro pe lună. Dacă nu ești fericit, sufletul tău nu e împăcat. În Schimb, dacă ești în România ești cu familia, sufletul tău este împăcat chiar dacă câștigi mai puțin. În viață nu este totul doat despre bani. Anii ăștia, mie nu-mi place cum i-am trăit. I-am trăit doar pentru bani. N-am fost fericit niciodată", a continuat să argumenteze tânărul.

Comentariile la postare nu au încetat să apară. Mulți români plecați, de asemenea, în alte țări spun că România pentru ei este acum o țară străină și că nu se gândesc să se mai întoarcă acolo unde s-au născut. Alții spun că tânărul va regreta decizia și că va ajunge să se întoarce, din nou, în străinătate.

"După 45 de ani de America, am uitat de Romania. Această țară este străinătate pentru mine

"După o lună în România te întorci înapoi în Germania"

"În România ești robot pentru 700€ ,nu pentru 2500-3000 € ca în Germania"

Au fost doar câteva dintre comentariile românilor.

