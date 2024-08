Film de acţiune în Timişoara . În rolul principal, un şofer de 20 de ani care a tăiat o intersecţie pe roşu, a fugit cu poliţia pe urme şi a făcut schimb de locuri cu iubita ca să scape basma curată. Planul lui n-a avut succes. Agenţii l-au încolţit sub ameninţarea armei. Viteaz s-a crezut şi un tânăr din Cluj. N-a vrut să coboare din maşină când un echipaj l-a somat la un control de rutină. A fugit cu un poliţist târâş şi l-a rănit.

Sunt scene demne de un film de acţiune, petrecute pe o stradă din Timişoara, la finalul unei urmăriri la limită prin oraş. Un individ de 20 de ani şi iubita lui sunt somaţi de poliţişti să iasă din maşină, sub ameninţarea armei. Se pun pe burtă, iar bărbatul e încătuşat. Vin întăriri. Mai mulţi agenţi şi mascaţi înconjoară autoturismul, deschid uşile şi încep să răscolească maşina.

De ce era disperat să nu afle agenţii că el era la volan?

Femeia de la volan intervine şi îşi apără partenerul. Le spune agenţilor că ea conducea. Schema însă nu ţine. "Serios? Tu crezi că nu am văzut cine e în maşină?", spune unul dintre agenţi către femeie. "Am văzut când ai sărit peste ea! Hai, în genunchi!", spune unul dintre agenţi către bărbat. Cu câteva momente înainte, individul de la volan s-a crezut în filmul Fast and Furious. Într-o intersecţie aglomerată, a ignorat semaforul roşu, a apăsat puternic pedala de acceleraţie şi a fugit.

Vezi și

Imediat, poliţistii pornesc după el pe acest bulevard cu girofiarurile aprinse. 100 de metri mai in fata, şoferul inconştient se blocheaza intr-o coloana. E momenul în care, individul de 20 de ani decide sa schimbe locul cu pasagera din dreapta. De ce era disperat să nu afle agenţii că el era la volan? "În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că tânărul avea dreptul de a conduce suspendat", a declarat Aurora Piperea, IPJ Timiș. Are acum dosar penal pentru că a condus cu permisul suspendat şi riscă până la trei ani de închisoare.

Şi în Cluj, un tânăr tot de 20 de ani a fugit cu poliţia pe urme. Oprit la un control de rutină, a refuzat să iasă din maşină, a accelerat, a plecat cu agentul târâş câţiva metri pe şosea. Poliţistul a fost rănit la picioare.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă plătiţi datoriile până pe 15 decembrie, ca să scăpaţi de dobânzi şi penalităţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰