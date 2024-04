Vezi și

Cu planuri mari, tinerii s-au urcat în tren şi au plecat pe litoral. "În Vama Veche, ca toţi tineri, ca toţi adolescenţi. Studenţi, elevi, minori, majori, toată lumea în cluburi", spune un tânar. Cum socoteala de acasă nu se potriveşte cu cea de pe plajă, o dată ajunşi la mare s au trezit in vant, ploaie şi frig. Si au pus pe ei mai multe straturi de haine şi au ieşit să se încălzească cu un pahar pe ringul de dans.

Din cauza vântului temperatura resimţită a fost de doar 11 grade Celsius

DIn cauza vântului temperatura resimţită a fost de doar 11 grade Celsius. În timp ce unii fac cale întoarsă spre casă, alţii nici nu se gândesc la asta. Pe plajă nu prea s-a putut sta. Rafalele aproape că i-au luat pe sus pe cei ieşiţi la plimbare. Tinerii s au adăpostit in restaurante şi cluburi. "Nu ne opreşte ploaia, mergem si in cluburi, si pe drumuri, mancam, bem, ce se face in Vamă de obicei", spune un tânăr. Restaurantele din Vama si au schimbat meniul. Nu-i mai ademenesc ca pe vremuri pe turisti cu hamsii, ci cu mici in sos de trufe.

"Distractie, voie buna, preparate noi, creveţi saganachi, mici in sos de trufe si consacratele supa betivului. Majoritatea restaurantelor au spaţii în interior, incalzite, inchise, terase acoperite", a declarat Oana Boiță, manager restaurant. În Constanţa, ploaia a adus si alte probleme. În mijlocul plajei Modern a apărut o baltă uriaşă. Şi în zilele următoare, distracţia va fi printre picături la mare.

"Pe litoral este posibil să avem intervale cu 17-19 grade, cu 14-15 grade temperatura apei mării", a declarat Elena Mateescu, directorul ANM. Cei care nu au plecat din oraş, au rămas şi fără planuri de grătar. Ploaia ne cam ţine în case. Mâine temperaturile nu vor depăşi 23 de grade nicăieri în ţară. Spre seară, va ploua în aproape jumătate de ţară, în special în sudul şi estul ţării.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Aţi găsit produse alterate printre cumpărăturile pentru 1 Mai? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰