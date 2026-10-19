Doar 13 angajaţi Metrorex din câteva sute nu au rude în companie, la centru. Le-a luat o lună să îi găsească

Doar 13 angajaţi Metrorex, din centralul societății, nu au rude care lucrează în cadrul companiei, potrivit Clubferoviar.ro . Informaţia a ieşit la iveală în timpul discuţiilor pentru negocierea noului contract colectiv de muncă după ce administraţia a fost nevoită să formeze o comisie fără persoane aflate în conflict de interese.

Potrivit liderului sindical Marian Artimon, administrației i-au trebuit patru săptămâni pentru a desemna cei 13 membri ai comisiei de negociere, din cauza numărului mare de angajați care au rude la metrou, scrie sursa citată.

O hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor Metrorex prevede că persoanele desemnate de administrație pentru negocierea contractului colectiv de muncă nu trebuie să aibă relații de rudenie sau afinitate cu alți angajați ai companiei, pentru a evita situațiile care ar putea afecta imparțialitatea negocierilor.

”Asigurarea cadrului necesar negocierii CCM, respectiv întreprinderea măsurilor pregătitoare negocierii CCM cu respectarea cadrului legal în vigoare. Se va asigura că persoanele desemnate nu se află în situații de conflict de interese, inclusiv relații de rudenie sau afinitate cu alți angajați din Metrorex, de natură să afecteze imparțialitatea procesului de negociere a CCM”, se arată în Hotărârea respectivă.

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Negocierile au început cu stângul

Prima întâlnire dintre reprezentanții administrației și cei ai sindicatului a avut loc joi, însă negocierile au început cu nemulțumiri. Sindicaliștii cer respectarea legislației în vigoare și amenință cu greva în cazul în care nu vor ajunge la un acord.

Ultima majorare salarială la Metrorex a avut loc la 1 ianuarie 2025, când angajații au primit în plus 1.050 de lei, pe fondul creșterii tarifului unei călătorii cu metroul de la 3 la 5 lei.