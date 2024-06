Denis şi Alex erau de serviciu când o femeie din Maramureş a sunat la 112 anunţând că îşi va pune capăt zilelor. Ea nu a dorit însă să spune cine este sau de unde sună. Aşa că dispecera i-a pus pe cei doi poliţişti în ascultare pe apel, în timp ce ea a încercat să obţină mai multe informaţii de la femeie.

Doi tineri polițiști din Maramureș au devenit îngeri păzitori pentru o femeie

"O persoană a ingerat mai multe pastile, cu intenţia de a se sinucide. Între timp, persoana respectivă a intrat în stare de inconştienţă şi nu a mai putut furniza date despre localitaţia exactă şi prin colaborare cu dispecerii 112 am primit o locaţie, o geo-codare pe o rază de aproximativ 500 de metri în care s-ar putea afla victima", a povestit Denis Mariș, polițist.

Vezi și

Ajunşi în zona indicată de dispeceri...

"Am intrat în casă fără a ezita, am identificat victima pe un pat dintr-o încăpere a locuinţei. În primă fază, am verificat semnele vitale ale victimei, după care am intrat în convorbire cu colegii noştri şi am dat indicaţii ambulanţei pentru a ajunge în zona respectivă", a povestit Alex Goje, polițist.

"În trei minute de la primirea apelului, colegii noştri au reuşit identificarea locaţiei, iar strânsa colaborare dintre structurile implicate au condus practic la salvarea unei vieţi", a declarat Florina Meteș, purtător de cuvânt ISU Maramureș.

Potrivit ultimelor statistici, între anii 2011 şi 2020, peste 21 de mii de români au decis să îşi pună capăt zilelor.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Cum vă feriţi de caniculă? Limitez activitatea în aer liber Port îmbrăcăminte adecvată, ușoară și largă Beau multe lichide

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰