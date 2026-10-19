Doi șoferi din Arad au uitat unde și-au parcat mașinile și le-au declarat furate. Amenda primită

Doi șoferi din Arad au pus poliția pe drumuri, după ce și-au reclamat mașinile ca fiind furate, deși, în realitate, uitaseră unde le parcaseră. Agenții au petrecut mai multe ore căutând autoturismele, pe care le-au găsit în cele din urmă într-o parcare din apropierea unei piețe, după ce zona s-a eliberat de celelalte mașini, potrivit Agerpres.

Doi șoferi din Arad și-au reclamat mașinile furate, dar uitaseră unde le-au parcat. Amenda primită - Profimedia

Incidentul a avut loc duminică, la Piaţa Obor din Arad, unde sute de autoturisme sunt parcate pe parcursul zilei.

Doi şoferi, care au vizitat piaţa şi au parcat în apropiere, nu şi-au mai găsit maşinile după ce au făcut cumpărăturile şi au sesizat Poliţia prin 112.

Agenţii sosiţi la faţa locului au analizat ore în şir imagini de pe camerele de supraveghere din zona pieţei, dar au căutat maşinile şi în trafic. După-amiaza, când piaţa şi-a încheiat programul, iar comercianţii şi vizitatorii au plecat, în parcarea din apropiere au rămas doar cele două maşini declarate furate.

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"S-a făcut reclamaţie că s-au furat două maşini, au venit poliţiştii, au vizionat imaginile pentru ca, până la urmă, să se constate că, de fapt, maşinile erau parcate şi reclamanţii au uitat unde le-au lăsat. Una dintre maşini era scumpă, de vreo 80.000 de euro, după cum spunea proprietarul", a declarat jurnaliştilor administratorul parcării, Ştefan Grama.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad au transmis luni că unul dintre şoferi, cel care a sunat la 112, a fost amendat cu 4.000 de lei pentru alertarea nejustificată a autorităţilor.

"În urma sesizării a fost constituită o echipă complexă de cercetare la faţa locului, cu poliţişti din cadrul structurilor de investigaţii criminale, ordine publică şi criminalişti. S-a stabilit că fapta sesizată nu se confirmă, autoturismul fiind identificat în proximitatea pieţei. Având în vedere aspectele constatate, în cauză a fost aplicată o sancţiune contravenţională", a informat IPJ.