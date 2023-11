Vezi și

"Doamne Dumnezeule, cât sunteţi de frumoşi! Să vă ajute Dumnezeu să fiţi toţi sănătoşi şi să vă bucuraţi de ei!", spune o asistentă. Gabriel şi Mihai i-au cucerit pe loc pe angajaţii maternităţii din Baia Mare. S-au născut prematur, la 34 de săptămâni, iar astăzi au început o nouă viaţă. O asistentă maternală de 54 de ani va avea grijă să nu le lipsească iubirea de mamă.

"Am fost anuntati de DGASPC ca sunt 3 copii si se va aproba noua pentru ca sunt asistenta si eu si fiica mea. Speram sa fie copiii sanatosi nu vor fi despartiti. Am avut un pic de emotii bineinteles si ne-am dorit copiii sa vina in familia noastra vrem sa-i ajutam, sa-i crestem", a declarat asistenta care a devenit mamă. Gabriela, cea mai fragilă dintre tripleţi, li se va alătura curând. Ea va ajunge la fiica femeii, şi ea tot asistentă maternală. Practic, cei trei fraţi vor creşte în aceeaşi curte. Acasă, totul e pregătit pentru primii tripleţi din sarcină naturală, născuţi în ultimii 17 ani, în Baia Mare.

"Cu pătuţuri, din toate cate trei bineinteles, cu emotii, hainute, cumparaturi. A fost foarte emotionant, ca si cum m-as duce dupa propriul meu copil, nu va puteti imagina. Ma pun in situatia lor pentru ca mai am 2 copii acasa proprii si suferinta lor nu o poate alina, mama e mama noi incercam din toata inima sa fie foarte bine", a declarat asistenta maternală, fiica.

"Cei trei copii s-au nascut acum 3 saptamani. Au ajuns la greutatea optima pentur a putea fi externati fetita tebuie sa mai creasca un picut probabil pana la sfârşitul saptamanii va merge si ea in familie", a declarat Bogdan Lucian, director medical Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Deşi copiii au venit pe lume ca un miracol, mama lor a decis să-i abandoneze imediat după naştere, pe motiv că nu are condiţii să-i crească.

