Droguri restituite de DIICOT, confiscate de jandarmi după o oră. Caz ciudat petrecut în Bucureşti
Caz mai puţin obişnuit petrecut în Bucureşti. 25 de grame de cannabis au trecut de la o autoritate la alta, prin mâna unor bucureşteni.
În iulie 2024, doi soţi veniţi din Marea Britanie au fost opriţi pe Aeroportul Otopeni pentru un control de rutină, iar în bagajele lor s-au descoperit 25 de grame de canabis. Oamenii au încercat să explice că sunt în scop medicinal, dar cantitatea de droguri a fost confiscată.
Drogurile au fost confiscate din nou, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal
Dosarul a ajuns pe masa DIICOT care în cele din urmă le-a dat dreptate celor doi români, potrivit clujust.ro. Drogurile le-au fost restituite, dar nu pentru mult timp. La doar o oră după ce au reintrat în posesia lor, un echipaj de jandarmi a oprit maşina în care se afla bărbatul în cauză şi avocaţii săi.
"Ne-a oprit o dubă a Jandarmeriei și ne-au cerut să prezentăm ce avem asupra noastră. Ne-au spus că în baza legii 143/2000, deținerea de droguri se pedepsește", a declarat unul dintre avocaţi. Drogurile au fost confiscate din nou, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal.