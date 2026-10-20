Caz mai puţin obişnuit petrecut în Bucureşti. 25 de grame de cannabis au trecut de la o autoritate la alta, prin mâna unor bucureşteni.

Droguri restituite de DIICOT, confiscate de jandarmi după o oră. Caz ciudat petrecut în Bucureşti - Captură Facebook

În iulie 2024, doi soţi veniţi din Marea Britanie au fost opriţi pe Aeroportul Otopeni pentru un control de rutină, iar în bagajele lor s-au descoperit 25 de grame de canabis. Oamenii au încercat să explice că sunt în scop medicinal, dar cantitatea de droguri a fost confiscată.

Drogurile au fost confiscate din nou, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal

Dosarul a ajuns pe masa DIICOT care în cele din urmă le-a dat dreptate celor doi români, potrivit clujust.ro. Drogurile le-au fost restituite, dar nu pentru mult timp. La doar o oră după ce au reintrat în posesia lor, un echipaj de jandarmi a oprit maşina în care se afla bărbatul în cauză şi avocaţii săi.

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"Ne-a oprit o dubă a Jandarmeriei și ne-au cerut să prezentăm ce avem asupra noastră. Ne-au spus că în baza legii 143/2000, deținerea de droguri se pedepsește", a declarat unul dintre avocaţi. Drogurile au fost confiscate din nou, iar bărbatul s-a ales cu dosar penal.