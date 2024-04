După 13 ani de Italia, Mirela a decis să se întoarcă în ţară pentru totdeauna. Şi-a descoperit o nouă pasiune care acum îi aduce şi venituri: "E tot ce îmi doresc"

Totul a pornit după ce tânăra din Oaş a descoperit că îi plac zgărzile și brâurile de mărgele, aşa că a decis să îşi facă singură. Doar că în scurt timp a descoperit că se chiar pricepe şi poate face o afacere din asta.

A transformat visul în pasiune

„Am văzut pe cineva purtând o zgarda de această și mi-a plăcut atât de mult încât am zis că vreau și eu, dar vreau sa mi-o confecționez eu. Și am început să fac, pentru mine la început, până am învățat, până am deprins dexteritate, până mi-au ieșit și am avut un produs pe care să îl port cu mândrie. Când eram copil nu îmi plăceau, nu mă atrăgeau, acum produsele mele reprezintă universul meu și tot ce îmi doresc să fac zi de zi”, a declarat Mirela pentru Obiectiv SM.

Acum Mirela şi-a văzut visul cu ochii. Păstrează vie tradiția oșenească dar și duce o parte din Ţara Oașului în casele clientelor sale.

