"Premiul cel mare al competiţiei a fost acordat proiectului 'Dust to Bloom'. Echipa a captivat juriului cu designul lor revoluţionar al turnului 'Aeroponia' (n.red. cultivarea plantelor în aer)", a declarat unul dintre juraţii americani. Viaţa pe Marte este posibilă, cel puţin asta vor să demonstreze şase liceeni constănţeni. Povestea lor - creată în detaliu în decurs de o lună - a cucerit juriul Competiției internaționale "Mars Innovation Challenge".

Proiectul elevilor români a fost răsplătit atât cu Premiul I, cât și cu marele premiu de 2.400 de dolari

"Categoria pe care am ales-o a fost de food production pe Marte", a declarat Tudor Zevri, elev la Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" din Constanţa. "Ideea a pornit pe baza unui proiect precedent şi noi doar a trebuit să adaptăm aceste aspecte şi să le implementăm pentru Marte. Eu chiar nu mă aşteptam. A fost o competiţie foarte mare şi sunt foarte mândru de rezultat", a declarat Yildirim Baris, elev la acelaşi colegiu. "M-am simţit foarte fericit şi bine deoarece am văzut că toată munca noastră a fost răsplătită", a declarat Mihai Toma Rican, elev la Liceul Internaţional de Informatică.

Proiectul elevilor români, numit Dust to Bloom, a propus soluții tehnico-științifice pentru proiectarea și realizarea unei așezări umane autonome pe planeta roşie, Scopul, inspirat parcă din filmele SF, a fost colonizarea. "Este un fel de colonie, deci dacă stăm să ne gândim acest proces s-a întâmplat şi pe Pământ când a descoperit Christopher Columbus America. Adică coloniştii vin, asamblează tot ce au adus şi constuiesc o aşezare până la urmă care să întreţină viaţa şi cu care să înceapă misiunea lor", a declarat Alexandru Marin, elev la Liceul Internaţional de Informatică.

Conform proiectului, producția de hrană pentru oamenii deveniţi "marţieni" ar urma să fie realizată în ferme care permit cultivarea fructelor şi legumelor fără folosirea solului. Elevii şi-au imaginat că plantele vor fi dispuse pe structuri verticale, iar rădăcinile lor vor fi hrănite cu ajutorul unor vapori ce conțin substanțe nutritive. "Am realizat mai multe modele 3D. În funcţie de aceste modele, unii dintre organizatori care sunt o companie care dezvoltă jocuri au implementat aceste invenţii în jocul lor", a declarat Tudor Zevri, elev la Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" din Constanţa. "Eu am fost cel care a prezentat proiectul juriului şi am făcut şi partea de videoclip, eu am vorbit despre proiect şi eseu în sine", a declarat Luca Alexandru Siret, elev la Colegiul Naţional "Mircea cel Bătrân" din Constanţa.

"Au fost proiecte cu componenţe inter şi disciplinară care au necesitat cunoştinţe avansate în mai multe domenii", a declarat Adrian Eracle Nicolescu, profesor coordonator. Proiectul elevilor români, Dust to Bloom, a fost răsplătit atât cu Premiul I la categoria rezervată claselor 10-12, cât și cu marele premiu de 2.400 de dolari.

