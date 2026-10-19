La două zile de la explozia transformatorului de la CET Iaşi, oraşul pare că a încremenit. În timp ce angajaţii centralei caută soluţii pentru reluarea activităţii, zeci de mii de famili şi instituţii publice au rămas fără apă şi căldură. Cele mai afectate sunt şcolile, care, până la soluţionarea avariei, încearcă să găsească variante pentru începerea cursurilor.

Greu de spus în prezent când va fi reluată activitatea normală a sistemului de termoficare din orașul Iași. Între timp, unitățile de învățământ și spitalele au căutat soluții. În școli, cursurile s-au desfășurat luni, fără ca activitatea să fie suspendată în vreo unitate de învățământ. Acolo unde nu există aparate de aer condiționat care să funcționeze și pe încălzire, au fost aduse aeroterme pentru a încălzi, pe cât posibil, sălile de clasă.

Elevii au fost anunțați încă de ieri că activitatea școlară nu va fi suspendată, dar că trebuie să vină îmbrăcați mai gros. În unele săli de clasă, copiii poartă geci în timpul orelor, însă spun că acest lucru nu îi împiedică să își desfășoare activitatea în condiții cât mai apropiate de normal, chiar dacă speră ca situația să nu dureze foarte mult.

Ce măsuri au luat creșele din Iași după întreruperea căldurii

Și la creșe au fost luate măsuri suplimentare. Copiii din unele grupe au fost comasați, astfel încât activitățile să se desfășoare doar în încăperile care pot fi încălzite, în cele mai multe cazuri cu ajutorul aparatelor de aer condiționat.

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Sunt evitate încăperile în care nu există soluții de încălzire, cum ar fi anumite laboratoare, unde temperaturile sunt prea scăzute pentru ca elevii să își poată desfășura orele în condiții corespunzătoare. Și în spitale au fost găsite soluții, deoarece unitățile medicale dispun de variante de rezervă, precum generatoare sau pompe de căldură. Potrivit reprezentanților Primăriei, astăzi ar urma să fie adus un alt transformator, închiriat, pentru a-l înlocui pe cel care a luat foc.

Astfel, situația ar putea fi remediată în următoarele zile.