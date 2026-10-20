Elevul atacator din Bistriţa a acţionat premediat şi nu a menifestat remuşcări, spun procurorii

Elevul de 13 ani, care luni dimineaţa a atacat cu un cuţit un cadru didactic şi un alt elev, de 12 ani, de la o şcoală gimnazială din Bistriţa, a acţionat premeditat, cel mai probabil din motive rasiale, şi nu a manifestat remuşcări după comiterea faptelor, a declarat, marţi, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, Adrian Briciu.

Potrivit prim-procurorului, autorul atacului a venit pregătit de acasă cu un cuţit tip briceag, o cagulă, o cască tip militar şi mănuşi, s-a echipat cu acestea în baia şcolii, după care s-a deplasat spre sala de clasă unde învăţa elevul pe care îl viza, "motivat de faptul că îl considera indian, cel mai probabil datorită culorii mai închise a tenului" şi cu care nu ar fi avut stări conflictuale în trecut.

"Cu premeditare (a acţionat - n.r.), având în vedere că s-a pregătit de acasă. Acum, cu cât timp în urmă plănuia atacul şi viza acel elev, nu se poate şti cu certitudine acel moment, dar e cu premeditare de îndată ce s-a echipat cu cuţit, cu cască, mănuşi", a spus Briciu.

Ajuns lângă sala de clasă unde învăţa elevul mai mic cu un an decât el, autorul atacului a bătut la uşă, iar, în momentul în care profesoara de matematică a ieşit, a lovit-o de mai multe ori cu cuţitul în zona capului şi în zona toracică, pe holul şcolii.

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În ajutorul profesoarei, a sărit un elev, iar după acest moment atacatorul a intrat în sala de clasă şi a început să îl caute pe elevul pe care voia să îl rănească.

Un coleg a sărit în ajutorul celui vizat şi a fost lovit cu cuţitul în zona capului, iar copilul vizat de atac a fost de asemenea atins în zona spatelui, fiindu-i cauzată o leziune superficială, a precizat Briciu.

În sprijinul elevilor atacaţi au venit paznicul şcolii şi un profesor de sport, care au reuşit să îl imobilizeze pe agresor şi să îl deposedeze de cuţit.

Prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud a adăugat că, în baia în care s-a echipat agresorul, au fost găsite mesaje şi simboluri extremiste.

"Cu ocazia cercetării la faţa locului, s-au găsit în baia unde autorul s-a echipat mesaje scrise în limba engleză pe faianţă şi pe bazinul de la vasul de toaletă, precum şi anumite însemne legionar-extremiste, de extremă dreaptă", a spus Adrian Briciu.

Minorul de 13 ani nu a fost audiat până la această dată, la fel nici mama acestuia, care îl însoţeşte la clinica de psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca unde a fost internat.

Au fost făcute, în schimb, percheziţii la locuinţa familiei, situată într-o localitate rurală aflată la circa 13 kilometri de municipiul Bistriţa.

Întrebat dacă ar fi vorba, în acest caz, despre o radicalizare a minorului, prim-procurorul a spus că nu se poate pronunţa, dar a menţionat că atacatorul nu a manifestat remuşcări după comiterea faptei.

"N-a fost perceput ca o persoană care are remuşcări. (...) Nu s-a manifestat în sensul că ar regreta fapta, nu părea o persoană afectată, nu ştiu în ce măsură conştientiza", a declarat Adrian Briciu.

El a mai precizat că procurorii DIICOT au analizat dacă acest caz este de competenţa lor sau nu şi s-a stabilit că este de competenţa Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistriţa-Năsăud, fiind făcute cercetări pentru infracţiunea de tentativă de omor.

Potrivit lui Adrian Briciu, având în vedere vârsta atacatorului, de 13 ani, acesta nu poate fi tras la răspundere penală, iar măsurile ulterioare pot fi luate doar de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.