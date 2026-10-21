Au apărut noi informaţii şocante în cazul atacului de la şcoala din Bistriţa. Elevul de doar 13 ani, care a atacat cu un cuţit o profesoară și un coleg, își așternea gândurile și frământările într-un jurnal online. Între timp, autoritățile au emis câte un ordin de protecție pentru siguranța profesoarei și a șase elevi.

Un jurnal online ținut de minorul de 13 ani pe o platformă de mesagerie arată că atacul de la școală putea fi prevenit și că a fost foarte bine planificat dinainte, încă din luna februarie. Elevul a împărtășit cu cei din comunitatea de acolo informații despre cei care au mai comis astfel de atacuri în lume și care l-au inspirat, dar și motivele care l-au determinat să recurgă la acest gest.

A scris pas cu pas cum își va pregăti ghiozdanul încă de seara, unde își va pune briceagul cu care urma să atace, dar și cine sunt colegii care urmau să-i cadă victime.

A ales data de 19 octombrie pentru că era prima zi din "Școala altfel". Astfel, dacă mama lui l-ar fi întrebat de ce duce la școală un briceag și un echipament de comando, ar fi putut spune că le va folosi în cadrul activităților școlare, având în vedere că se apropie și Halloween-ul.

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Atacul comis la o zi de naştere a celui aflat pe lista victimelor

În plus, atacul a fost comis la doar o zi după ziua de naștere a celui aflat primul pe lista victimelor. Elevul își făcuse inclusiv planuri pentru ceea ce urma să se întâmple după sosirea poliției. Avea de gând să atace un agent și, dacă reușea, să-i fure pistolul. Știa că nu va ajunge la închisoare, dar era conștient că va fi internat într-un centru pentru minori.

Printre motivele atacului, scrise în propriul jurnal, se numără cele legate de culoarea pielii și rasă. În același timp, elevul a susținut că era victima bullyingului și că nu s-a adaptat deloc la noua școală. Între timp, poliția a emis șapte ordine de protecție pentru șase elevi ai școlii și pentru profesoară. Atacatorul, deși se află încă internat în spitalul de psihiatrie, poartă o brățară de monitorizare.