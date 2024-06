Vezi și

"Intenţionat s-a izbit în mine", povesteşte Alexandru, motociclistul rănit. În imaginile nou apărute se vede clar cum maşina vine cu viteză din spatele motocicletei şi aproape se lipeşte de ea. Într-o fracţiune de secundă, vehiculul pe două roţi e aruncat în aer, iar maşina pleacă în trombă de la locul accidentului.

Alexandru, motociclistul rănit în Iaşi: "Simţeam că vrea să mă dea jos"

Alexandru, motociclistul de 27 de ani, a scăpat cu viaţă ca prin minune. "Mă îndreptam spre casă. La un semafor eram pe prima bandă. În partea stângă, maşina tura motorul. Am plecat înaintea maşinii pentru că fiind motocicletă am plecat mai repede. M-am uitat în spate şi am văzut că maşina de pe a doua bandă a virat brusc dreapta către mine", adaugă Alexandru, motociclistul rănit.

Motociclistul de 27 de ani şi-a pierdut echilibrul şi s-a izbit violent de balustrada staţiei de tramvai de lângă trecerea de pietoni. Din fericire, nimeni nu traversa strada în acel moment. Tânărul e internat de două zile în spital. Nu îşi poate mişca piciorul drept şi are câteva zgârieturi. "Am simţit aşa o frică în mine. Simţeam că vrea să mă dea jos de pe motocicletă", mai spune Alexandru, motociclistul rănit.

Imaginile criminale din Iaşi, contrazise de avocata care s-ar fi aflat la volan

Contactată de Observator, şoferiţa fugară nu a vrut să vorbească despre ce s-a întâmplat. "Nu ştiu ce a apărut în spaţiul public. Vorbim mâine. Nu am ce să discut. Nu vă spun nimic, doamnă", a replicat ea. Apoi, închide telefonul după ce reporterul îi atrage atenţia: "Se vede în imagini că aţi fugit".

Femeia de 41 de ani este avocat la Baroul din Iaşi, prin urmare, dosarul penal deschis pe numele ei va fi trimis la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Maşina acesteia a fost ridicată şi dusă la sediul Poliţiei Rutiere.

Potrivit legii, pentru şicanări şoferii pot fi amendaţi cu până la 2.900 de lei, iar în cazuri mai grave pot rămâne fără permis timp de două luni şi pot fi cercetaţi penal.

