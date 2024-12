În jurul orei 7, zeci de locatari ai unui bloc din Târgu Jiu au ieşit afară, speriaţi de o bubuitură puternică. Într-un apartament în care locuia o femeie în vârstă de 77 de ani a avut loc o deflagraţie, se pare din cauza unui convector pe gaz defect.

"Eram în pat, la televizor, şi dintr-o dată, văzui că se mişcă. Veni vecina: vecină, cutremur. Vai de mine, puternic mai fu. Eram cu pastile de inimă în mână, tremuram. Normal, ne speriarăm", spune o localnică. "Sărirăm ca la un cutremur, vă daţi seama. Uitaţi-vă în ce hal suntem. Ne speriarăm. plânseră copilaşi, cred că au atac de panică", adaugă alta.

Oamenii au stat afară două ore până când specialiştii de la firma de gaze s-au asigurat că nu mai este niciun pericol. Şi trei maşini, care erau parcate în faţa blocului, au suferit avarii după ce au fost izbite de bucăţi de geam. Autorităţile locale spun că vor aloca fonduri pentru a repara stricăciunile din bloc. Proprietara imobilului în care a avut loc deflagraţia a suferit arsuri pe 20% din corp şi a fost transportatată la Spitalul din Craiova.

Clipe de groază şi la Cluj-Napoca

Prin clipe de groază au trecut şi câţiva clujeni, după ce o explozie la o locuinţă din oraş a fost urmată de un incendiu puternic. "A explodat o dată, bum, o bubuitură puternică puternică. A ieşit copilul să meargă la magazin şi a zis hai mămică că a luat casa foc, toată e în flăcări, a zis fugi repede", spune un locatar. "Eram aici în apartament şi dintr-o dată am auzit o explozie. Bum! Şi apoi am văzut un bătrân care luase foc pe haine şi am sunat la 112", adaugă alt locatar.

Imediat au venit mai multe echipaje de intervenţie. Munca pompierilor a fost contra cronometru pentru că în acel loc casele sunt extrem de apropiate una de alta şi există un risc ridicat de extindere. Proprietarul casei unde a avut loc explozia, un bărbat de aproximativ 80 de ani, a ajuns la spital cu arsuri. Nenorocirea ar fi pornit de la o butelie pe care bătrânul încerca să o conecteze.

Flăcările au fost stinse abia după câteva ore, iar pagubele sunt uriaşe. Două case şi o anexă au fost afectate.

