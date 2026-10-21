O casă a fost pusă la pământ iar proprietarul ei, un bărbat de 72 de ani a ajuns la spital cu arsuri în urma unei explozii provocate de o acumulare de gaze. S-a întâmplat noaptea trecută în Constanţa.

Suflul exploziei a fost atât de putenic încât bucăţi din locuinţă au ajuns pe şosea, iar casa din vecinătate a fost afectată. Poliţia a deschis o anchetă iar primele indicii găsite de pompieri arată că aragazul din locuinţa care a sărit în aer ar fi fost defect.

De la ce ar fi pornit explozia

O explozie s-a produs noaptea trecută într-o locuință de pe strada Fântânele, din municipiul Constanța, în urma acumulării de gaze provenite de la un aragaz defect. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere, un echipaj SMURD și un echipaj CBRN.

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Deflagrația "nu a fost urmată de incendiu și s-a produs pe fondul acumulării de gaze provenite de la un aragaz defect", a precizat ISU Constanța.

Explozia nu a fost urmată de incendiu. Un bărbat în vârstă de 72 de ani a fost evacuat din locuință, conștient, cu arsuri la nivelul scalpului și traumatisme la membrele superioare, acesta fiind transportat la spital.