O explozie urmată de un incendiu s-a produs duminică la fabrica de amidon din Medgidia, județul Constanța. Două persoane au fost găsite cu arsuri de către echipele de intervenție ale ISU Constanța sosite la fața locului.

Explozie urmată de incendiu la fabrica de amidon din Medgidia. Două persoane au arsuri - Shutterstock / Profimedia

UPDATE: Pompierii spun că explozia a avut loc la nivelul unui buncăr de cereale. Cele două persoane au arsuri la nivelul mâinilor și al feței și vor fi transportate la spital pentru acordarea de investigații medicale amănunțite, cu elicopterul și cu ambulanța SAJ.

Potrivit primelor informații transmise de ISU Constanța, incendiul a fost lichidat de angajații fabricii de amidon din Medgidia înainte de sosirea pompierilor.

La intervenție au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor, un echipaj CBRN, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și elicopterul SMURD, spune Mediafax.

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Echipajele de intervenție acordă asistență victimelor și evaluează situația de la locul evenimentului. Două persoane au fost rănite de suflul exploziei și urmează să fie evaluate.

Pompierii vor stabili împrejurările în care s-a produs explozia.